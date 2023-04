Foto: EPA/OLEG PETRASYUK

Was dem Moskauer Verteidigungsministerium zufolge "Hochpräzisionsschläge" gegen militärische Ziele in der Ukraine waren, bezeichnete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag als "Terrornacht": Mindestens 17 Menschen sind bei der ersten großen russischen Angriffswelle aus der Luft seit fast zwei Monaten ums Leben gekommen.

Eine Frau und ihr zweijähriges Kind starben in der zentralukrainischen Stadt Dnipro durch die "hochpräzisen" Raketenangriffe. Weiter westlich wurden in Uman zehn Wohnhäuser bei den russischen Luftangriffen mitten in der Nacht von Raketen getroffen. 15 Menschen starben, darunter auch zwei Kinder. Selenskyj veröffentlichte Fotos von den Zerstörungen in diversen sozialen Netzwerken. "Terroristen haben Zivilisten als Ziel genommen", sagte er.

Der Bürgermeister des russisch besetzten Donezk meldete hingegen auf Telegram, dass ukrainisches Artilleriefeuer einen Minibus in der Stadt getroffen habe, sieben Menschen seien demnach dort ums Leben gekommen.

Erstmals seit 50 Tagen wurden auch aus der Hauptstadt Kiew Angriffe gemeldet. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, gab die Gesamtzahl der Raketen, die auf die Ukraine in der Nacht abgefeuert worden seien, mit 23 an. Davon seien 21 abgeschossen worden. Auch zwei Drohnen sowie elf Marschflugkörper seien in und um Kiew abgefangen worden, hieß es.

Russlands "Präzisionsschläge" treffen Wohnhaus in Uman. Foto: EPA/OLEG PETRASYUK

Das Moskauer Verteidigungsministerium ließ sich weder dadurch noch durch die Meldungen über die zivilen Todesopfer von Jubel über die Angriffswelle abhalten: "Sicher ins Ziel" hätten die russischen Raketen getroffen, hieß es auf Telegram.

Frühlingsoffensive naht

Die Regierung in Kiew verknüpfte ihre Empörung über den nächtlichen Angriff mit einer Bitte an den Westen: "Das russische Böse kann durch Waffen gestoppt werden", sagte Selenskyj. "Der Weg zu Frieden ist, die Ukraine mit F-16 (Kampfflugzeugen) zu bewaffnen und Kinder vor russischem Terror zu schützen", präzisierte Außenminister Dmytro Kuleba.

Verteidigungsminister Oleksyj Resnikow kündigte derweil – ohne nähere Details zu nennen – den baldigen Beginn der erwarteten Gegenoffensive der Verteidiger gegen die russischen Invasoren an: "Sobald Gottes Wille da ist, das Wetter und die Entscheidung der Kommandanten, werden wir es tun." (Florian Niederndorfer, 28.4.2023)