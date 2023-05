Will seine Herkunft als Arbeiter hinter sich lassen und Schriftsteller werden: Luca Marinelli in der italienischen Jack-London-Verfilmung "Martin Eden", Arte, 22.15 Uhr. Foto: Francesca Errichiello

19.40 REPORTAGE

Re: Schottergärten im Visier – Wenn Kies und Co. die Natur verdrängen Bei der Diskussion um die Gestaltung der städtischen Kleinoasen geht es um Umweltschutz, Insektenvielfalt und Selbstbestimmung auf dem eigenen Grund. Eine Diskussion, die auch die Politik auf den Plan ruft. Bis 20.15, Arte

20.15 ABENTEUERKLASSIKER

Der Schatz der Sierra Madre (The Treasure of the Sierra Madre, USA 1948, John Huston) Die US-Amerikaner Fred (Humphrey Bogart) und Bob (Tim Holt) schlagen sich als Bettler in Mexiko durch. Als sie von einer Goldader erfahren, machen sie sich mit dem älteren Howard (Walter Huston, der Vater des Regisseurs) auf den Weg. John Hustons Abenteuerklassiker ist eine grandiose Parabel über Gold, Gier und die schlechtesten Seiten des Menschen. Bis 22.15, Arte

20.15 AGATHA CHRISTIE

Mord im Orientexpress (Murder on the Orient Express, USA/GB 1974, Sidney Lumet) Agatha Christies Krimi als 70er-Jahre-All-Star-Vehikel u. a. mit Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Sean Connery und Jacqueline Bisset. Als Hercule Poirot ermittelt ein nicht wiederzuerkennender Albert Finney. Bis 22.15, 3sat

20.15 55. GEBURTSTAG

Themenmontag: Michael Niavarani ORF 3 würdigt den Kabarettisten, der am 29. April seinen 55. Geburtstag feierte, mit einem Schwerpunktabend: Nach Homo Niavaranicus – Das Beste aus den letzten 55 Jahren gibt es um 21.05 Uhr das Porträt Lachen mit Nia, gefolgt von So bin ich wirklich und Niavaranis Pointen-Feuerwerk. Bis 23.35, ORF 3

20.15 KOMÖDIE

Der rosarote Panther (The Pink Panther, USA 1963, Blake Edwards) Großartige Slapstick-Sequenzen und Verfolgungsjagden, Henri Mancinis eingängige Filmmusik und beeindruckende Locations waren nur einige der Ingredienzen von Blake Edwards erstem Film mit Peter Sellers als tollpatschigem Inspektor Clouseau. Die animierte Titelsequenz wurde zum Ausgangspunkt einer eigenen Zeichentrickserie. Bis 22.05, One

21.30 POLITDRAMA

Die Verlegerin (The Post, USA/GB 2017, Steven Spielberg) Nach dem Tod ihres Mannes wird Katharine "Kay" Graham Chefin der renommierten Washington Post. Als die "Pentagon-Papiere" auf ihrem Schreibtisch landen, muss sie entscheiden, ob diese veröffentlicht und damit die Falschinformationen der US-Regierung über den Vietnamkrieg enthüllt werden sollen. Steven Spielbergs vom Glauben an das Gute getragenes Drama über das Verhältnis von Politik und Presse fokussiert ganz auf die von Meryl Streep verkörperte Verlegerin. Bis 23.15, ARD

22.15 LITERATURVERFILMUNG

Martin Eden (I/F/D 2019, Pietro Marcello) Der Matrose Martin Eden (Luca Marinelli) verliebt sich in die junge Adlige Elena (Jessica Cressy) und setzt alles daran, als Schriftsteller zu ihrer Klasse aufzuschließen. Der italienische Regisseur Pietro Marcello hat für seine stimmige Adaption Jack Londons autobiografisch gefärbten Roman ins Neapel des 20. Jahrhunderts verlegt. Bis 0.15, Arte

23.05 MAGAZIN

Kulturmontag Spezial: "meaoiswiamia" auf der Leipziger Buchmesse Mit dem Slogan "mea oiswiamia", was auf Hochdeutsch "mehr als wir" bedeutet, will sich Österreich als Gastland bei der Leipziger Buchmesse offen und selbstkritisch präsentieren und die "Mia san mia"-Mentalität konterkarieren. Bis 23.30, ORF 2

23.30 FILMBIOGRAFIE

Vor der Morgenröte (D/A/F 2016, Maria Schrader) Die Flucht vor den Nazis führte den österreichischen Autor Stefan Zweig unter anderem nach Rio de Janeiro, Buenos Aires, New York und in den brasilianischen Ort Petrópolis. Regisseurin Maria Schrader fokussiert in ihrem feinsinnigen Film auf exemplarische Momente, Josef Hader überzeugt als Schriftsteller auf der Suche nach einer neuen Heimat. Bis 1.10, ORF 2