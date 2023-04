In dieser Galerie: 3 Bilder Charles Leclerc fuhr die Bestzeit. Foto: REUTERS/LISI NIESNER Max Verstappen musste sich geschlagen geben. Foto: IMAGO/Simon Galloway Happy Charles. Foto: APA/AFP/NATALIA KOLESNIKOVA

Charles Leclerc hat in der Formel 1 die Poleposition zum Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag (13 Uhr/ORF, Sky) geholt. Der Ferrari-Pilot fuhr mit 1:40,203 am Freitagnachmittag die schnellste Zeit und verwies Max Verstappen (+0,188 Sek.) und Sergio Perez (+0,292) auf die Plätze. Leclercs Teamkollege Carlos Sainz fuhr auf Platz vier.

"Ich bin natürlich überrascht", sagte Leclerc: "Wir sind hergekommen und haben gedacht, es wird ein tolles Wochenende, wenn wir vor Aston Martin und Mercedes landen, und jetzt stehe ich auf der Pole." Verstappen nahm es gelassen: "Ich muss am Start ja nur ein Auto überholen, aber es ist ganz leicht, hier einen Fehler zu machen."

Es war die erste Poleposition in der laufenden Saison, die nicht an das Team von Red Bull Racing ging. Leclerc sicherte sich zum dritten Mal in Folge die beste Startposition zum GP von Aserbaidschan.

Gerüchte um Leclerc dementiert

"Ferrari hat auf die fallenden Temperaturen besser reagiert als wir", sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko bei Sky.

Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton betrieb als Fünfter Schadensbegrenzung für Mercedes, nachdem sein britischer Landsmann George Russell in Q2 ausgeschieden war.

"Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen für Monaco", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bei Sky: "In den kurvigen Sektoren waren wir komplett hinten dran." Ob er etwas Positives gesehen habe? "Nein, gar nicht, wir sind neun Zehntel hinter der Pole Position."

Hartnäckig halten sich in Baku Gerüchte über einen Wechsel von Leclerc, der angeblich im nächsten Jahr bei Mercedes das Cockpit von Lewis Hamilton übernehmen soll. Nachdem er selbst mehrfach dementiert hatte, winkte nun auch Wolff ab: "Ich habe nicht ein einziges Gespräch mit Charles geführt, nur am Flughafen mit ihm darüber diskutiert, ob wir zu Starbucks gehen oder nicht. Wir sind mit Lewis seit zehn Jahren unterwegs, daran wird sich auch nichts ändern."

Unterbrechungen

In Q1 kam es nach Unfällen von Nyck de Vries (AlphaTauri) und Pierre Gasly (Alpine) zu zwei Unterbrechungen des Qualifyings. De Vries fuhr auf dem berüchtigten Stadtkurs seinen Boliden in einer Kurve frontal in der Streckenbegrenzung, allerdings könnten auch technische Probleme die Unfallursache gewesen sein. Nach einer längeren Unterbrechung zerstörte Gasly seinen Alpine kurz darauf an der gleichen Stelle.

Bereits am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) findet in Baku das Sprintrennen der Saison statt, zu der es vormittags ein Qualifikationstraining (10.30 Uhr) geben wird. Die ersten acht Fahrer des Sprints erhalten WM-Punkte. (luza, 28.4.2023)

Grand Prix von Aserbaidschan – Qualifying

1. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:40,203 Min.

2. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing +0,188 Sek.

3. Sergio Perez (MEX) +0,292

4. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +0,813

5. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,974

6. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +1,050

7. Lando Norris (GBR) McLaren +1,078

8. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri +1,378

9. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +1,408

10. Oscar Piastri (AUS) McLaren +1,408

11. (in Q2 ausgeschieden) George Russell (GBR) Mercedes 1:41,654

12. Esteban Ocon (FRA) Alpine 1:41,798

13. Alexander Albon (THA) Williams 1:41,818

14. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 1:42,259

15. Logan Sargeant (USA) Williams 1:42,395

16. (in Q1 ausgeschieden) Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 1:42,642

17. Nico Hülkenberg (GER) Haas 1:42,755

18. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:43,417

19. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1:44,853

20. Nyck de Vries (NED) AlphaTauri 1:55,282