Theatermacherin Marina Davydova kehrt mit "Museum of Uncounted Voices" zurück. Diskursreihe zu Widerstand und sinnliche Kunst von Laure Prouvost kündigen sich an

In dieser Galerie: 2 Bilder Die russische Theatermacherin Marina Davydova musste bereits in den ersten Kriegstagen flüchten. Mittlerweile lebt sie in Berlin. Foto: APA/Neumayr/Leo Bei Simon McBurney rächen sich Tiere an Menschen. Foto: Jorri Kristjansson

Widerspruchsgeist aus Moskau

Mit dem Projekt "Museum of Uncounted Voices" kehrt die im Exil lebende russische Theatermacherin Marina Davydova zu den Festwochen zurück, bevor sie im Herbst das Schauspiel der Salzburger Festspiele übernimmt.

Vor sechs Jahren konzipierte, schrieb und inszenierte Marina Davydova das Theaterprojekt Eternal Russia im HAU in Berlin. Es war das Jahr, in dem sich die Russische Revolution zum hundertsten Mal jährte, und Davydova blickte in ihrer "performativen Installation" zurück auf die wechselvolle, blutige Geschichte ihres Heimatlandes.

Mittlerweile ist die politische Realität eine gänzlich andere: Bereits im Februar 2022, kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, verfasste Davydova eine Petition, in der sie zum sofortigen Ende des Krieges aufrief. Die Moskauer Theatermacherin musste daraufhin in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus ihrer Heimatstadt fliehen und lebt inzwischen in Berlin. Hier erreichen wir sie über Zoom: "Ich kann nicht sagen, dass es mir gut geht", sagt sie, "aber eines kann ich Ihnen versichern: Ich beschäftige mich mit einer ganzen Vielzahl an hochinteressanten Projekten."

Eines davon ist das Nachfolgeprojekt von Eternal Russia und nennt sich The Museum of Uncounted Voices. Bei den heurigen Festwochen wird es seine Uraufführung erleben. Wieder ist es ein Projekt zwischen den Genres, halb Theaterstück, halb Installation, und wieder geht es um Russland bzw. die UdSSR. Diesmal ist Davydovas Blick aber ein, wenn man so will, postkolonialistischer: "Im Westen tut man sich schon schwer, die 15 Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR zu benennen", sagt sie. "Oder wer kann wirklich sagen, wie sich ein Land wie Georgien etwa von Aserbaidschan unterscheidet?" Dort, in Baku, ist Davydova 1966 als Tochter russisch-armenischer Eltern geboren, sie wuchs allerdings russischsprachig auf.

Die unterschiedlichen Kulturen der Nationalstaaten innerhalb der UdSSR begleiten Davydova also schon ihr Leben lang – auch wenn in der Sowjetunion viel dafür getan wurde, ebenjene verschwinden zu lassen. "Der Imperialismus der UdSSR erreicht im jetzigen Ukraine-Krieg einen neuen Höhepunkt. Aus russischer Sicht ist die Ukraine weder kulturell noch politisch ein eigener Staat."

Im Museum of Uncounted Voices, also in ihrem Museum der ungezählten Stimmen, wird Davydova die Geschichte der Sowjetunion in fünf Kapiteln beleuchten, die fünf unterschiedliche Perspektiven auf Geschichtsschreibung repräsentieren. "So etwas wie eine objektive Geschichtsschreibung gibt es nicht", ist Davydova überzeugt, ihr geht es darum, auch Subjektives und Widersprüchliches zu zeigen, ohne Wahrheitsanspruch.

"Teatr" lebt online weiter

Für ihre offenen Zugangsweisen genießt Davydova hohe Reputation. Lange fungierte sie als Chefredakteurin der Theaterzeitschrift Teatr, deren Printausgabe nach dem Überfall auf die Ukraine eingestellt wurde. "Online lebt das von Idealisten getragene Projekt aber weiter", erzählt sie, "wenn auch ohne Budget und immer unter der Gefahr, eingestellt zu werden."

Regie ist nur eines der Betätigungsfelder Davydovas, eines, das vergleichsweise neu ist. 23 Jahre lang leitete sie das Festival Neues europäisches Theater in Moskau, 2016 war sie unter Intendant Markus Hinterhäuser für das Schauspielprogramm der Wiener Festwochen verantwortlich. Mit Hinterhäuser wird sie auch in den kommenden Jahren wieder arbeiten, diesmal allerdings in Salzburg, wo sie ab Oktober für vorerst drei Jahre die Schauspielintendanz übernehmen wird.

"Ich habe keine Zeit, Angst zu haben", sagt Davydova. "Es war zwar sehr schwer, meine Heimatstadt, die ich sehr liebe, zu verlassen, die europäische Theaterszene hat mich aber unglaublich unterstützt. Mit meinen vielen Projekten möchte ich ihr etwas zurückgeben." (hil)

***

Cristina Morales, preisgekrönt für ihren Roman "Leichte Sprache".

Foto: Foro de la cultura

Frauen im Aufstand

Die Diskursreihe "Widerstand schreiben"

Wien – Männerbeherrschte Politik ist für Kriege, Artensterben und Klimakrise sowie zahlreiche Unterdrückungsregime verantwortlich. Die Auflehnung dagegen wächst weltweit – dem tragen die Festwochen in der Diskursserie "Widerstand schreiben" Rechnung.

Hier legen drei prominente Autorinnen ihre Positionen dar. Den Auftakt macht am 14. Mai im Odeon Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe. Sie ist nicht nur für ihre Essays bekannt, sondern auch für Filme wie In Her Father’s Village (2016).

In der Museumsquartier-Halle G berichtet am 5. Juni die iranische Dramatikerin Naghmeh Samini von der Zensur in ihrer Heimat. Außerdem zeigt sie ihr mit Afsaneh Mahian geschaffenes Drama Das Kind (4. bis 7. Juni).

Eine Theorie des "Bastardismo" performen schließlich am 7. Juni im Schauspielhaus die bolivianische Aktivistin María Galindo und die spanische Literatin Cristina Morales zusammen mit der Tänzerin Beatriz Acitores. (ploe)

***

In "Here Her Heart Hovers" reisen verschwisterte Frauen durch die Zeit.

Foto: Laure Prouvost

Traumwelt mit Omama

Laure Prouvost lockt in die Kunsthalle Wien

Wien – Schon der geheimnisvolle Ausstellungstitel lockt in den sinnlichen Kosmos von Laure Prouvost. Ohmmm age Oma je ohomma mama heißt ihre Soloschau in der Kunsthalle Wien in Kooperation mit den Festwochen.Laut vorlesen muss man den Titel, um dessen lautmalerisches Spiel von Begriffen und Bedeutung zu verstehen.

Für ihre erste Einzelausstellung in Österreich nimmt die französischen Filmemacherin und Künstlerin die Geste der Hommage auf und begibt sich auf die Suche nach einem Narrativ der Herkunft, der Weitergabe und der Abstammung mütterlicherseits. Prouvost entwirft eine fiktive Genealogie an "Großmüttern", die sie auch in ihrer neuen Filmarbeit Here Her Heart Hovers weiterzieht. Diese steht im Zentrum der multimedialen Schau, die in eine fluide Traumwelt entführt.

Prouvost ist für ihre verspielten, enorm vielschichtigen Installationen bekannt. 2013 gewann sie den Turner-Preis, 2019 vertrat sie Frankreich auf der Venedig-Biennale. (kr, 28.4.2023)