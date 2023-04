Russland lässt wieder Raketen auf zivile Ziele in der Ukraine regnen; die Ukrainer bereiten die lang erwartete Gegenoffensive vor – der festgefressene Stellungskrieg müsste in Bewegung geraten. Und dann?

Die Österreicher sind bei dieser Entwicklung teils mehr, teils weniger alarmierte Zuschauer. Viele ahnen, dass Wladimir Putins Krieg in Europa Grundlegendes verändert hat, viele wollen das nicht wahrhaben. Aber tief drinnen spürt wohl jeder, dass viel davon abhängt, wie dieser Krieg ausgeht. Österreich hat aber – fast möchte man sagen: erstaunlicherweise – Experten, die über bemerkenswerte Einblicke und Einschätzungen verfügen, gerade auch unter hohen Offizieren des Bundesheers. Einer davon, Oberst im Generalstab Markus Reisner, zugleich Kommandant der Garde, analysierte kürzlich vor dem Presseclub Concordia sehr luzide und realistisch die Lage:

In der Ukraine gab es wieder russische Raketenangriffe. Foto: Reuters/Alexander Ermochenko

Die Russen hätten sich "völlig verkalkuliert", sagte Reisner, indem sie glaubten, die Ukraine in ein paar Tagen "enthaupten" und einkassieren zu können. Sie hätten bitter dafür bezahlt. Aber es folgt ein großes "Aber": Man dürfe trotz all ihrer Defizite und Rückschläge die Resilienz der russischen Armee nicht unterschätzen. Die russische Führung, vor allem Putin, schere sich wenig um die Verluste (rund doppelt so hoch wie die der Ukrainer). Putin setze darauf, dass der Westen, vor allem die USA, in ihrer Unterstützung für die Ukraine müde wird und die überlebenswichtige (Waffen-)Hilfe einstellen werde. "Wenn der Krieg nicht dieses Jahr entschieden wird, folgt ein langer Abnutzungskrieg", auf den Russland besser eingestellt sei.

Begrenzte Ziele

Reisner unterlegt das mit zahlreichen militärtechnischen Details, greift aber interessanterweise für das größere Bild zur Völkerpsychologie: "Der Gravitationspunkt ist die russische Bevölkerung – solange sie mitmacht …" Es gehe darum, wer den längeren Atem habe. Reisner, der sich für historische Studien in Russland aufgehalten hat, sagt, ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung glaube (noch) Putin, dass in Wirklichkeit der Westen Russland zerschlagen wolle und sich dazu der Ukraine bediene. Putin verkaufe seinen Überfall als "Großen Vaterländischen Krieg" wie 1941–45.

Es bestehe nach wie vor das Risiko, dass für die Ukraine trotz ihrer Erfolge weiter alles auf der Kippe stehe. Militärstrategisch hänge alles von der Unterstützung vor allem durch die USA ab: hypermoderne Waffen und Informationen ("die Amerikaner wissen alles") über die russischen Truppenbewegungen usw. Reisner deutet auch an, dass die USA die Ukrainer zwar so unterstützen, dass sie nicht verlieren können, aber sie zugleich nicht in die Lage versetzen wollen, die Russen so in die Enge zu drängen, dass diese taktische Atomwaffen einsetzen.

Demnach kann die kommende Offensive wohl auch nur begrenzte Ziele haben. Wobei ein Vorstoß, der die russische Versorgung der Krim über den Landweg unterbricht, schon ein großer Erfolg wäre. Ein Faktor sei allerdings, dass beide Seiten keine unerschöpflichen Menschenreserven hätten: "Wir sehen auf beiden Seiten inzwischen 40-jährige Familienväter in Uniform." Wie andere internationale Experten auch geht Oberst Reisner davon aus, dass am Ende ein Waffenstillstand nach dem Vorbild Koreas stehen wird.

Die Frage ist nur, wie viel Russland an ukrainischem Territorium halten kann, das es nach dem 24. Februar 2022 erobert hat. Aber grundsätzlich gelte: "Russland ist immer noch imperial", es denke expansionistisch. Das müsse der Ausgangspunkt für alle Überlegungen, auch von Österreich, sein. (Hans Rauscher, 30.4.2023)