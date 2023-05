Kommt der Mai, kommt Design, und zwar für einen ganzen Monat nach Graz. In diesem Jahr nimmt sich die Stadt, die seit 2011 Teil des internationalen Unesco-Creative-Cities-Netzwerks ist, des Themas Revolution an. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Formaten an diversen Orten beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, in welcher Form Design auf revolutionäre Prozesse Einfluss nehmen kann. Dazu zählen mannigfaltige intelligente und disruptive Methoden, um neue Wege und Lösungen für komplexe Fragestellungen zu finden, die in Graz ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit dringen sollen. Durchs reichhaltige Programm wandert man am besten im Vorfeld, und zwar auf der Website der Designsause.

6. Mai bis 4. Juni

www.designmonat.at





Ebenfalls während des Designmonats, wenn auch nur bis 28. Mai, öffnet auch heuer wieder das Schloss Hollenegg seine Pforten und zeigt unter dem Titel "Ashes & Sand" seine jährliche Designausstellung. Die Schau beschäftigt sich mit dem Material Glas und präsentiert eine Menge Dinge, die aus diesem Werkstoff gefertigt werden. Die Ausstellung thematisiert ebenso die Glasproduktion in der Region und nimmt unter die Lupe, wie Politik und Wirtschaft die Herstellung und den Handel mit diesem Rohstoff geprägt haben. Unter anderem sind folgende Designer und Designerinnen vertreten: Alissa Volchkova, Studio Groovido, Philipp Weber, Sarah Roseman, Seungjoon Song, Luca Gruber und mischer'traxler. Auch der renommierte Glashersteller J.&L. Lobmeyr, der heuer 200. Geburtstag feiert, nimmt mit einem Projekt an der Designausstellung teil und zeigt eine Kollektion von sieben Bechern der Künstlerin Nives Widauer. www.schlosshollenegg.at

(RONDO, Michael Hausenblas, 12.5.2023)