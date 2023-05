Geröstete Nüsse von Linira Nuts. Foto: Lukas Friesenbichler

Liana Rayanova vermisste in Wien die frisch gerösteten Nüsse, die sie aus ihrer Heimat Bulgarien kannte. Zum Glück für uns, denn sie gründete ihre eigene kleine Rösterei in einem Ecklokal im 15. Bezirk, gleich an der fahrradfreundlichen Goldschlagstraße. Dort werden die verschiedenen Nusssorten wie Pistazien, Cashews, Paranüsse geröstet, gesalzen oder karamellisiert. Verkauft wird im Geschäft, online und jeden Donnerstag am Matzner Markt. Am 12. und 13. 5. gibt es einen Stand von Linira Nuts am Vienna Gin Festival. (ped, RONDO, 12.05.2023)