Wie geht es den Sozialdemokraten in Europa? Foto: Getty Images/iStockphoto

Sanna Marin ist ein echter Superstar unter Europas Sozialdemokraten. Genauer gesagt: Bis vor kurzem war sie es. Im Dachverband der "Progressiven und Demokraten", wie sich die gemeinsame Fraktion im EU-Parlament nennt, wurde die finnische Premierministerin als eine der möglichen Spitzenkandidatinnen für die Europawahlen im Mai 2024 gehandelt.

Die 37-jährige Parteichefin steht für Power, Modernität, Erfolg. Ab 2019 führte sie eine Fünf-Parteien-Koalition mit Grünen, Linken und Liberalen an; reformfreudig setzte sie auf einen starken Staat. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine trimmte sie ihr seit Jahrzehnten bewährt neutrales Land binnen kürzester Zeit auf Nato-Kurs. Marin galt als Frau für das ganz Große, als Kandidatin für das Präsidentinnenamt in der EU-Kommission, sollten die Sozialdemokraten 2024 stärkste Fraktion in Straßburg werden und Anspruch darauf erheben können.

Sanna Marin galt bisher als die größte Hoffnungsträgerin unter Europas Sozialdemokraten. Sie wurde im April als finnische Premierministerin abgewählt. Foto: APA/AFP/LUDOVIC MARIN

Sozialdemokraten in der Krise



Danach sieht es jetzt aber nicht aus. Denn viele Parteien der Euro-Progressiven stecken seit gut einem Jahrzehnt in einer tiefen Krise. Die SPÖ ist da keine Ausnahme. In Frankreich etwa ist der PS nach heftigen Flügelkämpfen und Wahlniederlagen in Bedeutungslosigkeit versunken, ähnlich ist die Lage auch in den Niederlanden.

Dieses Schicksal droht den finnischen Sozialdemokraten zwar nicht. Anfang April gab es Wahlen, sie traten geschlossen mit einem exponierten Linkskurs auf. Der Erfolgslauf von Marin wurde dennoch jäh gestoppt, obwohl die SDP leicht dazugewann: Doch ihre Koalitionspartner verloren durch die Bank. Die Regierungsmehrheit ist weg, Marin wird nur noch kurze Zeit geschäftsführend im Amt sein.

Mit der konservativen Nationalen Sammlungspartei von Petteri Orpo und den EU-skeptischen Rechtspopulisten unter Riikka Purra zogen gleich zwei Parteien an ihr vorbei, wenngleich nur mit Zehntelprozentpunkten Vorsprung. Die beiden wollen nun eine Mitte-rechts-Regierung bilden. Wie die politische Karriere von Sanna Marin weitergeht, wird man sehen.

Fragmentierte Parteienlandschaft

Sie ist jedenfalls eine Warnung für Sozialdemokraten, die in einer Führungs- und Strategiekrise stecken. Der Erfolg ist nicht einmal dann garantiert, wenn man eine junge, smarte, attraktive Parteichefin an der Spitze hat. Die Wähler haben Marins exponiertem "Ampelkurs" bei der Wirtschaft nicht getraut. Man muss den Bürgerinnen und Bürgern heutzutage mehr bieten als nur klassische ideologische Positionen.

Andere Parteien von Bündnissen prinzipiell auszuschließen endet oft in der Opposition. Es wird in den meisten europäischen Ländern mit einem Verhältniswahlrecht seit längerem schwieriger, sich klar durchzusetzen. Die Wählerlandschaften werden immer mehr zersplittert.

In Finnland teilen sich zehn Parteien 200 Parlamentssitze, in den Niederlanden sind es 17 bei 150 Mandaten in der Kammer. Die Rechtsliberalen von Premier Mark Rutte kamen 2021 auf knapp 22 Prozent, die linksliberale D66 als zweitstärkste Partei auf 15 Prozent. Die Arbeiterpartei, die das Land jahrzehntelang geprägt hat, ist ausgebrannt, grundelt bei fünf Prozent herum. Daneben blühen linke und grüne Gruppen auf.

Olaf Scholz gewann für die SPD 2021 mit Fortune die Wahl und wurde deutscher Kanzler. Seither ist von Krise der Partei keine Rede. Foto: AP / Markus Schreiber

Überraschende Ampel-Koalition



Parteien mit Anspruch auf die Führung einer Regierung müssen sich längst auf komplexe Angebote und Lösungen einstellen, teils ungewöhnliche Machtkonstellationen eingehen. Oft hilft Glück: Wer hätte sich zum Beispiel je gedacht, dass in Deutschland nach CDU-Kanzlerin Angela Merkel deren SPD-Finanzminister Olaf Scholz in einer Ampelkoalition mit Grünen und FDP zum Zug kommt?

Die deutschen Sozialdemokraten steckten seit der katastrophalen Wahlniederlage von Martin Schulz 2017 in einer langen Führungskrise, auch inhaltlich waren sie im Tief. Nicht-Parteichef Scholz wartete in zweiter Reihe ab. Bei der Bundestagswahl 2021 lag die SPD bei schwachen 25,7 Prozent mit 1,6 Prozentpunkten vor der CDU. Das reichte für den Machtwechsel. Kanzler Scholz, Ende der SPD-Krise.

Streit um Kurs



Ganz anders sieht es in Frankreich aus. Dort stellten die Sozialisten mit François Hollande bis 2017 den Präsidenten, verfügten über die Macht auch in den Regionen, stellten mit Manuel Valls einen Realo als Premierminister. Als es um die Kandidaten für die Wiederwahl ging, brach im PS ein wilder Streit um den künftigen Kurs aus, den der linke Flügel gewann. Ein Irrtum: Der beim Volk unbeliebte Hollande und Valls zogen den Kürzeren, für den PS trat der blasse Linke Benoît Hamon an.

Das nutzte Emmanuel Macron. Er brach aus, gründete eine vor allem von der Jugend Frankreichs gestützte eigene liberale Wahlbewegung zur "Renaissance" des Landes – und gewann gegen die extrem Rechte Marine Le Pen. Die Sozialisten? Sie halten derzeit 31 von 577 Sitzen in der Nationalversammlung, verschärft durch das Mehrheitswahlrecht.

Nach Flügelkämpfen abgestraft



Die Lehre daraus: Unversöhnliche Flügelkämpfe und Intrigen führen ins Verderben. Kommt dann noch Korruption dazu, wie in Griechenland unter Giorgos Papandreou oder vor 13 Jahren bei Ungarns Sozialisten, spült das die Konservativen an die Macht: Viktor Orbán hält sich seit 2010 rechtspopulistisch im Amt, auch weil die Opposition zersplittert ist.

Solche gab es 2015 auch in Dänemark. Aber die heutige Premierministerin Mette Frederiksen, die Hans Peter Doskozil als Vorbild dient, führte ihre Genossen "machtpragmatisch" auf einen Weg, indem sie einerseits auf Härte gegen illegale Migration setzte, andererseits ab 2019 eine Minderheitsregierung des Linksblocks anführte, die von der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei toleriert wurde. Vor ein paar Monaten machte sie nach den Wahlen den nächsten Move: Sie ging ein Bündnis mit der liberalen Venstre und der Zentrumspartei der Moderaten von Ex-Premier Lars Løkke Rasmussen ein.

Hoffnungsträgerin der italienischen Linken: Elly Schlein, eine von der Basis ins Amt getragene Proeuropäerin mit US-Pass. Foto: Andrew Medichini, AFP

Nicht nur ein Erfolgsrezept

Wo man auch hinschaut: Es gibt für Sozialdemokraten kein alleiniges Erfolgsrezept. Solide Autorität zu haben ist jedenfalls nie von Nachteil, wie Parteichef und Premierminister António Costa in Portugal bereits seit dem Jahr 2015 beweist. Der 2020 als Oppositionschef gescheiterte Brite Jeremy Corbyn, von der linken Basis lange geliebt, ist das Gegenbeispiel dazu: Trotz des Chaos der Konservativen von David Cameron bis Boris Johnson gewann der exponiert EU-skeptische Corbyn keine Wahl, wurde nicht Premier. Mit Nachfolger Keir Starmer liegt Labour wieder gut im Rennen.

Auf eine spannende Reise begab sich in Italien der linke Partito Democratico (PD). Nach der schlimmen Wahlniederlage im Herbst 2022, aus der die postfaschistische Regierungschefin Giorgia Meloni als Premierministerin hervorging, wurden die Sozialdemokraten in die Opposition geschickt, und der PD stellte sich im Februar komplett neu auf. Die alten Granden und Machismo wurden abserviert, eine junge Frau drängt nun nach vorne.



Es übernahm nicht der von der Parteielite getragene brave Funktionär Stefano Bonaccini die Führung. Die Urabstimmung in der Partei gewann die 37-jährige Elly Schlein: Die Ex-EU-Abgeordnete mit drei Staatsbürgerschaften (Italien, Schweiz, USA) gilt als linke Weltbürgerin, die den neoliberalen Kurs von Ex-Premier Matteo Renzi korrigieren will. Sie ist smart und selbstbewusst, ähnlich der gleichaltrigen Sanna Marin. Ob sie es an die Regierungsspitze schafft, im Frauenduell mit Meloni gewinnt, wird sich weisen. Spannend bleibt es auf jeden Fall, so wie in der SPÖ. (Thomas Mayer, 29.4.2023)