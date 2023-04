Monica Seles wird nach der Attacke auf dem Hamburger Rothenbaum erstversorgt. Foto: imago images/Norbert Schmidt

Es steht 6:4 und 4:3 für Monica Seles. Die als Nummer eins gesetzte Serbin steht gegen die Bulgarin Magdalena Maleewa kurz vor dem Aufstieg ins Halbfinale am Hamburger Rothenbaum. Vor dem Seitenwechsel nimmt Seles auf der Bank Platz. Ihr Blick ist entschlossen. Sie wischt über ihr Gesicht, richtet die Saiten, nimmt einen Schluck. Als in der TV-Übertragung der Spielstand eingeblendet wird, ist kurz darauf ein Schrei zu hören. Über die Lautsprecheranlage wird ein Arzt angefordert. Seles taumelt, hält sich den Rücken, geht schließlich auf dem Sandplatz zu Boden. Im Hintergrund fixieren Ordner und Zuseher einen Mann auf der Tribüne. Am 30. April 1993 rammte Günter Parche der Weltranglistenersten ein 22 Zentimeter langes Küchenmesser in den Rücken.

Die Salzburgerin Judith Wiesner-Floimair spielte vor 30 Jahren ebenfalls beim Citizen Cup. Im Einzel hatte sie in der ersten Runde gegen die deutsche Tennis-Ikone Steffi Graf verloren, im Doppel stand sie mit Anke Huber im Halbfinale. Mit Schaudern erinnert sich die 57-Jährige, die damals als Judith Wiesner antrat, an jenen Tag zurück: "Das war ein Schock für uns alle. Ich hätte nie daran gedacht, dass man auf dem Sportplatz nicht sicher sein könnte. Es gab zu dieser Zeit keine Sicherheitskontrollen. Zunächst wusste man weder über die Schwere der Verletzung noch über den Hintergrund der Tat Bescheid."

Drei Jahre nach dem Attentat gewann sie in Melbourne ihren neunten und letzten Grand-Slam-Titel. Foto: AFP/GREG WOOD

Vernarrt in Graf

Der Hintergrund sollte sich in den Tagen nach dem Attentat klären. Der im August 2022 verstorbene Parche, zum Tatzeitpunkt 38 Jahre alt, war ein fanatischer Verehrer von Steffi Graf. Dass Seles seinem Idol den Rang ablief, war für den Mann nicht zu akzeptieren. Er wollte Seles ausschalten, sie vom Thron holen. Und das gelang ihm auch. Wenige Wochen nach der Attacke kehrte Graf an die Spitze der Weltrangliste zurück. Seles hingegen fiel bis Jahresende auf Rang acht. Ihr Ranking wurde von der Women’s Tennis Association (WTA) nicht eingefroren. Auch das hat die Spielerin verletzt.

"Ich denke, ihre seelischen Wunden waren schlimmer als ihre körperlichen", sagt die ehemalige Weltranglistenzwölfte Wiesner-Floimair. So war es auch. Seles litt unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Obwohl die Verletzung nach einigen Monaten verheilt war, nahm sie sich eine zweijährige Auszeit. Vor dem Attentat hatte die 19-jährige Seles bereits acht Grand-Slam-Turniere gewonnen, nach ihrem Comeback 1995 sollte nur noch ein Major-Titel bei den Australian Open folgen: "Man weiß nie, was das Schicksal bereithält, aber in der Phase vor der Attacke war sie auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Sie war auf dem Weg, Rekorde zu brechen."

Im März 1990 erwischte Wiesner-Floimair die zwei besten Wochen ihrer Karriere. Auf Key Biscayne bezwang die Österreicherin mit Jana Novotna, Manuela Maleeva und Conchita Martinez drei Top-Ten-Spielerinnen, ehe sie im Endspiel auf die damals 16-jährige Seles traf. Das Turnier auf der Insel vor Miami galt inoffiziell als fünftes Grand-Slam-Turnier. "Das war ein großes Match für mich, vielleicht zu groß. Vor dem Finale waren zwei Tage Pause. Ich hatte niemanden zum Trainieren. Das war saublöd, ich konnte meine Form nicht mitnehmen. Ich habe mich wahnsinnig geärgert." Der Teenager setzte sich mit 6:1, 6:2 durch und feierte den Durchbruch auf der großen Bühne.

Wiesner-Floimair matchte sich mit Seles im Finale von Key Biscayne. Foto: privat

Seles entsprang der Tennisschule des Nick Bollettieri. Unter seiner Führung wurden Bälle nicht geschlagen, sondern geprügelt. "Sie war die Erste, die mit Vorhand und Rückhand richtig schnell spielen konnte. Und zwar Cross und Longline." Die Linkshänderin brachte mit ihren beidhändigen Schlägen eine bis dahin unbekannte Power ins Spiel. "Sie hat eine Ära eingeleitet. Jeden Ball attackieren, nie zurückstecken. Das alles mit einer unglaublichen Verbissenheit. Eine Kämpferin ohnegleichen. Bei ihr ging es nicht um Fehlervermeidung, sondern um das Streben nach dem Punkt. Zuerst Tempo, dann schauen, ob der Ball reingeht. Wir hatten das anders gelernt. Für Fehler gab es Strafe."

Seles war auf der Tour nicht Everybody’s Darling. "Aber das war auch nicht ihr Ziel. Sie war nicht da, um sich Freundinnen zu machen. Sie war da, um zu gewinnen. Und das hat sie getan", erinnert sich Wiesner-Floimair. Und das lautstarke Stöhnen bei jedem Schlag? Halb so wild oder Ärgernis? "Auf dem Platz bekommt man das gar nicht so mit. Sie hat ihrer Aggressivität Ausdruck verliehen. Und meistens haben sich die beschwert, die verloren haben. Weil sie ansonsten nichts gegen sie machen konnten."

Schlag ins Gesicht

Nach dem Attentat wurden auf der Tour die Sicherheitsvorkehrungen intensiviert. Auf den Hauptplätzen stand fortan Securitypersonal hinter den Spielerbänken. "Ein Sekundenbruchteil machte aus mir einen anderen Menschen", schrieb Seles in ihrer Biografie. Die Justizbehörden bescheinigten Günter Parche eine "hochabnorme Persönlichkeit", er wurde nach sechsmonatiger Untersuchungshaft zu einer Strafe von zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Das Urteil empfand Seles als Schlag ins Gesicht. Sie trat nie wieder zu einem Turnier in Deutschland an. (Philip Bauer, 30.4.2023)