Leserinnen und Lesern von Qualitätsmedien wie dem STANDARD ist Julian Zietlow eher unbekannt, im Social Web ist der deutsche Fitness-Influencer aber sehr wohl eine große Nummer: 167.000 Follower hat er auf Instagram, 219.000 folgen ihm auf Youtube. Dass es zuletzt ruhiger und danach wieder deutlich lauter um den braungebrannten und muskelbepackten Herren wurde, hat den Boulevard in Deutschland und der Schweiz zuletzt entsprechend in Aufregung versetzt.

Das Firmenimperium des Julian Zietlow

So hieß es zunächst, dass der 38-jährige Zietlow seit Sommer 2022 keine Beiträge mehr veröffentlicht habe und stattdessen mit merkwürdigen Aussagen unter seinen Fans für Aufregung sorge: Zietlow habe sich nach Thailand abgesetzt und nehme dort Drogen, heißt es in der "Bild Zeitung'" und im Schweizer "Blick". Gut eine Woche später legte "Bild" nach und verkündete, Zietlow sei in eine "Drogen-Sekte" abgetaucht, in der er mit seiner "spirituellen Ehefrau" Zeit verbringe.

Kurz zuvor hatte Zietlow auf Instagram ein Video geteilt, in dem er mit der besagten Dame zum Songtext "Willst du mir mir Drogen nehmen?" im Regen tanzt.

Bei den Fans kommt das nicht gut an. So finden sich unter dem Video Kommentare wie "Midlife Crisis kickt anders gerade" und "17 Jahre Beziehung und Ehe und die Frau dann so demütigen …". Hintergrund des zweiten Kommentars: Zietlow war bis vor wenigen Tagen noch verheiratet und hat zwei Kinder, inzwischen hat seine Ex-Partnerin die Trennung verkündet.

Relevant ist aber auch Zietlows wirtschaftliche Situation. Denn laut einem Bericht von "Business Insider" hat Zietlow bereits 2011 die heutige Rocka Sports GmbH gegründet. Dieses vertreibt diverse Fitness-Lebensmittel und soll 2021 einen Umsatz von 22 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Später gründete Zietlow weitere Unternehmen, wie die auf Fatburner-Produkte spezialisierte Cutz and Gainz Gmbh und die Mähren Real Invest GmbH, eine Vermögensverwaltung.

Das auf Nahrungsergänzungsmittel konzentrierte Rocka Nutrition gab nun bekannt, dass man sich von jeglichem Drogenkonsum distanziere und Gründer Julian Zietlow seit Oktober nicht mehr als Markenbotschafter für das Unternehmen tätig sei. Auch habe man die Zusammenarbeit mit Ferdinand Beck aufgelöst, heißt es weiter in der Mitteilung. Wohlgemerkt: Im Impressum wird Zietlow noch immer als Geschäftsführer genannt.

Die Rolle des Ferdinand Beck

Doch wer ist jener Ferdinand Beck, der ebenfalls in der Mitteilung erwähnt wird? Hierbei handelt es sich um einen weiteren deutschen Fitness-Influencer, der seinen Kollegen den Medienberichten zufolge in die aktuelle Situation geführt haben soll. Der 30-jährige Beck soll Zietlow 2022 in einer gemeinsamen Podcast-Folge als "gestresst und unhappy" bezeichnet haben, Zietlow wiederum sagt in der Folge: "Ich hatte erreicht, was ich wollte, ich hatte eine geile Familie, alles war cool, ich stand auf den Malediven, aber ich war einfach unglücklich."

Beck wollte Zietlow daraufhin "zu einem höheren Selbst" führen, und Zietlow begann unter Becks Aufsicht mit der Einnahme von Drogen, darunter LSD. Daraufhin begann Zietlow, in seinen Postings anstatt über Fitnessübungen lieber über Selbstfindung zu reden. Beck wiederum sprach in einer Podcast-Folge davon, dass er im sogenannten Bashar-Kult versunken sei.

Vegains DE

Was ist der Bashar-Kult?

Was der Bashar-Kult ist, das kann man einem aktuellen Artikel von Vice ebenso wie dem auf Verschwörungstheorien und Sekten spezialisierten Rational Wiki und der offiziellen Website der Bewegung entnehmen.

Gegründet wurde der Bashar-Kult von einem gewissen Darryl Anka – und falls Ihnen der Nachname bekannt vorkommen sollte: Ja, dabei handelt es tatsächlich um den Cousin des bekannten Sängers Paul Anka ("Diana").

Darryl Anka beschreibt Bashar als ein außerirdisches Wesen, das 500 Lichtjahre von der Erde entfernt, in einer alternativen Dimension lebt. Und weil diese Dimension aus unserer Gegenwart heraus betrachtet als Zukunft wahrgenommen wird, ist Bashar natürlich sehr weise.

Trailer für einen "Dokumentarfilm" über Ankas erste Begegnung mit Bashar. Bashar Channeled by Darryl Anka

Wie praktisch also, dass Anka in diversen Meditationen mit Bashar in Kontakt treten und dessen Wissen an die Menschheit weitergeben kann. Sie ahnen es schon: Dies geschieht unter anderem in Büchern, CDs oder DVDs, die käuflich erworben werden können. Oder aber man erlebt Anka und Bashar live auf einer Tour: Rationalwiki schreibt von einem Event in Las Vegas, in dem Besucher 99 Dollar pro Person zahlten, um an den Weisheiten des interdimensionalen Außerirdischen teilzuhaben.

Ob auch Zietlow auf den Trip mit dem Außerirdischen eingestiegen ist, ist nicht weiter bekannt. Manche Userinnen und User wünschten sich zuletzt auch, dass der Fitness-Influencer wieder zu sich komme und zu seiner Familie zurückkehre. Seine Ex-Frau betonte indes, dass sie die Geschehnisse nicht weiter kommentieren wolle – zum Wohl der Kinder. (red, 28.4.2023)