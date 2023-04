Der SVB-Kollaps war der größte seit der globalen Finanzkrise 2008. Foto: REUTERS/Jason Reed

Washington – Die US-Notenbank Federal Reserve hat in einer Analyse des Zusammenbruchs der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) Versäumnisse ihrer Aufsicht eingeräumt und strengere Regeln für Geldhäuser angekündigt. Die Aufsicht der Fed über die in Santa Clara ansässige Regionalbank habe sich als unzureichend erwiesen, die Regulierungsstandards seien zu schwach, teilte die US-Notenbank am Freitag mit.

"Der Zusammenbruch der SVB zeigt, dass es Mängel in der Regulierung und in der Aufsicht gibt, die angegangen werden müssen", erklärte der für die Bankenaufsicht zuständige Fed-Vizechef Michael Barr in einem Brief, der dem über 100 Seiten langen Bericht zum SVB-Kollaps beigefügt war.

Problem nicht erkannt

Zwar stünde das Missmanagement wichtiger Risiken durch die Regionalbank im Kern hinter dem Untergang des Instituts, erklärte die Fed. Doch Aufseher der SVB hätten die Probleme nicht vollständig erkannt. Sie hätten zudem verzögert reagiert, um weitere Beweise zu sammeln – und dies selbst dann noch, als die Schwächen sehr viel deutlicher geworden seien. Unter anderem hätten schärfere Kapital- und Liquiditätsanforderungen laut Fed die Widerstandsfähigkeit der SVB verbessern können.

Fed-Vize Barr kündigte als Folge des SVB-Kollapses an, zu prüfen, wie die Aufsicht Liquiditätsrisiken überwache und reguliere. Dabei habe sie zunächst die Risiken ungesicherter Bankeinlagen im Blick. US-Aufseher hatten am 10. März den Stecker bei der SVB gezogen, nachdem Kunden einen Tag zuvor innerhalb von nur fünf Stunden 42 Milliarden Dollar an Einlagen aus der Bank abgezogen hatten und sich Nachfragen für weitere 100 Milliarden Dollar am folgenden Morgen aufgetürmt hatten.

Veränderte Aufsichtspraktiken

Der größte Kollaps einer Bank seit der globalen Finanzkrise 2008 hatte eine Vertrauenskrise im Finanzsektor ausgelöst und zu starken Kursverlusten bei Banken in den USA und Europa geführt. Die in New York ansässige Signature Bank war zwei Tage nach der SVB kollabiert.

Barr bezeichnete den Untersuchungsbericht als "unerschrocken". Darin führte die Fed aus, dass sich ihre Aufsichtspraktiken von 2018 bis 2021 verändert hätten. Erwartungen an die Aufseher seien gestiegen, mehr Beweise vor dem Ergreifen von Maßnahmen zu sammeln. Mitarbeiter, die im Rahmen der Untersuchung durch die Fed befragt worden seien, hätten von Druck berichtet, Belastungen für Unternehmen zu verringern und ein ordnungsgemäßes Vorgehen nachzuweisen. Zwischen 2016 und 2022 seien die Vermögenswerte im Bankensektor um 37 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sei aber die Personalausstattung der Fed-Aufsicht um drei Prozent kleiner geworden. (Reuters, 28.4.2023)