Die parteiunabhängigen Flö wollen wieder in einer linken ÖH-Koalition mitregieren. Die Professoren sollten zur Weiterbildung über Diversitätsthemen verpflichtet werden

Foto: Flö/Jasmin Riegler

Die Fachschaftslisten (Flö) sind die einzige etablierte ÖH-Fraktion, die keine engen Verbindungen zu politischen Parteien auf Bundes- oder Landesebene pflegt. Die Zuordnung im politischen Spektrum anhand ihrer Werte und Forderungen ist dennoch recht eindeutig links. Nicht umsonst sind die Flö seit 2021 wieder Teil der linken Exekutive – gleichsam der ÖH-Regierung – in einer Koalition mit VSStÖ und Gras.



Wobei die Fachschaftslisten die mit Abstand kleinste Fraktion der Dreierkoalition bilden. Bei der letzten Wahl erreichten sie rund zehn Prozent, im 55-köpfigen Studierendenparlament haben sie daher sechs Mandate. Relativ stark schneiden die Flö traditionell an den Technischen Unis ab. Auch an der Universität für Bodenkultur (Boku) sind sie derzeit die stärkste Fraktion und stellen mit Michael Pinter den Vorsitzenden der Hochschulvertretung.

Der 24-Jährige studiert im Master Biotechnologie und geht nun als bundesweiter Flö-Spitzenkandidat für die nahenden ÖH-Wahlen ins Rennen. Für welches Programm tritt Pinter ein, und wie will er seine Rolle im Studierendenparlament anlegen? Im Rahmen einer Serie im Vorfeld der ÖH-Wahlen vom 9. bis 11. Mai hat er sich den Fragen des STANDARD gestellt.

Foto: Flö/Timon Kalchmayr

STANDARD: Die Flö waren Teil der ÖH-Exekutive in den vergangenen zwei Jahren. Was war darin der größte Erfolg Ihrer Fraktion?

Pinter: Wir haben Unterstützungstöpfe eingerichtet und aufgestockt, um Studierende, die von Gehaltseinbußen durch Corona, vom Krieg in der Ukraine oder der Teuerung betroffen waren und sind, finanziell zu unterstützen.

STANDARD: Ihr Programm deckt sehr viele sachliche Detailfragen ab – bis hin zum Stellungnahmeprozess vor Leistungsvereinbarungsperioden. Sind die Flö die bildungspolitisch nerdigste ÖH-Fraktion?

Pinter: Ja, fix.

STANDARD: Sie sind gegen die Altersgrenze bei Vergünstigungen für Studierende. Warum soll ein 50-Jähriger, der nebenbei ein Studium anfängt, Museen und Öffis billiger nutzen dürfen?

Pinter: Die meisten Studien sind darauf ausgelegt, sie in Vollzeit zu betreiben. Das bedeutet, dass auch Personen, die davor gearbeitet haben, nicht mehr Vollzeit neben dem Studium arbeiten können und daher mit deutlichen Einkommensverlusten zu rechnen haben. Außerdem bin ich allgemein der Meinung, dass Öffis stärker subventioniert werden müssen und Museen nicht nur das Privileg der Wohlhabenden sein sollten.

STANDARD: Ein weiterer Punkt im Flö-Programm ist die vereinfachte Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Sehen Sie da nicht die Gefahr, dass dann auch viele Abschlüsse von dubiosen Hochschulen – sogenannten "Titelmühlen" – anerkannt würden?

Pinter: Wir wollen primär die bürokratische Vereinfachung, eine Nachvollziehbarkeit und Vereinheitlichung der Anerkennungen. Vereinfachen bedeutet dabei nicht, dass die Qualität der anerkannten Abschlüsse vernachlässigt beziehungsweise verschlechtert werden soll.

STANDARD: Was sind Ihre wichtigste Forderungen?

Pinter: Die Ausfinanzierung aller Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen und Universitäten durch die öffentliche Hand. Nur wenn die Finanzierung langfristig sichergestellt ist und nicht von Investitionen privater Firmen abhängt, lassen sich hochqualitative Studien anbieten. Außerdem fordern wir verpflichtende Weiterbildungen für Hochschulpersonal in Didaktik- und Diversitätsfragen, damit die Hochschulen eine Vorreiterinnenrolle in der Gesellschaft einnehmen.

STANDARD: Wofür wollen Sie sich speziell bei den FHs einsetzen?

Pinter: Aufgrund des oft fehlenden Angebots an passenden Masterstudien an Fachhochschulen beginnen derzeit immer mehr FH-Absolventen Masterstudien an Universitäten. Wir fordern eine echte, gelebte Gleichstellung und echte Durchlässigkeit zwischen FH- und Universitätsstudien.

STANDARD: Wie finanzieren die Fachschaftslisten ihren Wahlkampf?

Pinter: Das gesamte Budget setzt sich ausschließlich aus Spenden ehemaliger und aktueller Mitglieder zusammen. Für heuer gibt es noch keine finale Zahl, wir veröffentlichen unsere Spenden und Ausgaben jedoch laufend auf unserer Website. Im letzten Wahlkampf waren es 2.200 Euro.

STANDARD: Mit wem würden Sie (k)eine Koalition eingehen?

Pinter: Wir streben erneut eine linke Koalition an und hoffen, dass die sich mit den Mehrheitsverhältnissen nach der heurigen Wahl ausgehen wird. Verhandlungen werden wir mit allen außer dem RFS führen. (Theo Anders, 2.5.2023)