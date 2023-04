Ein 0:1 gegen Amstetten ist die vierte Niederlage in Folge für die Südstädter, die sich in ernsthaften Abstiegssorgen befinden. Siege für FAC und Sturm II, Vienna gegen Horn 0:0

Die Admira hat ihren Negativlauf in der 2. Fußball-Liga auch unter ihrem neuen Trainer nicht beendet. Der Bundesliga-Absteiger kassierte am Freitag im ersten Spiel unter Tommy Wright als Chefcoach die vierte Niederlage in Folge. Die Südstädter unterlagen dem SKU Amstetten zu Hause 0:1 und müssen um den Klassenerhalt bangen. Weil der SV Horn bei der Vienna nicht über ein 0:0 hinauskam, schob sich Amstetten auf den vierten Tabellenplatz. Das Tor erzielte Stefan Feiertag (62.).

Horn ist nach dem torlosen Remis bereits sieben Ligaspiele sieglos und punktegleich mit Amstetten nur noch Tabellenfünfter. Die Vienna ist nach nur einem Zähler aus den jüngsten vier Runden gar bereits auf Rang acht abgerutscht. Sechster ist der FAC, der den Tabellennachbarn SV Lafnitz in einer turbulenten Partie nach früher Führung und zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand noch mit 4:3 (0:1) bezwang und überholte. Matchwinner beim dritten FAC-Sieg in Folge war der eingewechselte Marcel Monsberger mit einem späten Doppelpack (75., 81.).

Im Kampf um den Klassenerhalt landete das Zweitteam von Sturm Graz einen 1:0-Sieg bei den Young Violets von Austria Wien. Das Goldtor erzielte Mohammed Fuseini bereits vor der Pause (22.). Rapid Wien II und der zuletzt in Hochform befindliche Kapfenberger SV trennten sich 2:2 (1:1). Furkan Demir, der jüngere Bruder von ÖFB-Teamspieler Yusuf Demir, rettete den Hütteldorfern im Finish mit seinem ersten Tor im Erwachsenenfußball einen Punkt (89.).

Rapid II liegt als Tabellenelfter nun einen Punkt vor Sturm II und weiterhin deren zwei vor Kapfenberg. Einen Punkt hinter dem KSV folgt die Admira, die als 14. weiterhin zwei Zähler auf die Young Violets gut hat. Der bisherige Co-Trainer Wright hatte bei den Niederösterreichern Mitte der Woche Rolf Landerl als Chefcoach abgelöst. Tabellenschlusslicht Vorwärts Steyr ist erst am Sonntagvormittag (10.30 Uhr) zu Hause gegen Liefering im Einsatz, kann mit einem Sieg aber an den Young Violets vorbeiziehen und bis auf einen Zähler an die Admira herankommen. (APA, red, 28.4.2023)