Rutschpartie. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Altach – Der WAC hat sich am Freitag in der Fußball-Bundesliga wohl aller Abstiegssorgen entledigt. Die Wolfsberger feierten bei Altach durch Tore von Nikolas Veratschnig (28.) und Thorsten Röcher (83.) einen 2:0-Sieg und liegen damit als Zweiter der Qualifikationsgruppe schon neun Punkte vor Schlusslicht Ried. Die Altacher sind als Vorletzter weiterhin nur zwei Zähler vom Tabellenende entfernt und würden am Samstag die Rote Laterne übernehmen, wenn Ried bei Austria Lustenau gewinnt.

Die Partie fand unter äußerst widrigen Bedingungen statt. Stundenlange schwere Regenfälle sorgten für schwierige Platzverhältnisse, erst nach einer Kommissionierung zweieinhalb Stunden vor Anpfiff stand definitiv fest, dass gespielt werden konnte. Den besseren Start erwischten die Heimischen – nach einer Flanke von Husein Balic landete ein Volley von Atdhe Nuhiu, dessen Vertragsverlängerung bei Altach bis 2024 vor Spielbeginn bekannt wurde, in den Armen von WAC-Goalie Hendrik Bonmann (9.).

Drehschuss und Jokertor

Kaltschnäuziger präsentierten sich die Kärntner. Maurice Malone brachte den Ball zur Mitte, Veratschnig narrte im Sechzehner Nosa Edokpolor samt dessen Kollegen und durfte nach einem sehenswerten Drehschuss ins lange Eck über sein erstes Bundesliga-Tor jubeln. Ansonsten hatten die Gäste vor dem Seitenwechsel in der Offensive nichts mehr zu bieten, die Altacher hingegen tauchten noch zweimal halbwegs vielversprechend im gegnerischen Strafraum auf. Balic schoss aus guter Position genau auf WAC-Schlussmann Bonmann (39.), der auch einen Kopfball von David Herold entschärfte (44.).

In der zweiten Hälfte zog sich der WAC noch weiter zurück, den Altachern fiel jedoch nicht viel ein – von Bonmann parierte Weitschüsse durch Lukas Jäger (63.) und Jan Zwischenbrugger (77.) waren das Höchste der Gefühle. Die Entscheidung für die Wolfsberger brachte ein Konter, den der kurz zuvor eingewechselte Röcher vom Fünfereck mit einem Schuss unter die Latte erfolgreich abschloss.

Am Samstag folgen in der Qualifikationsrunde die Duelle Ried gegen Lustenau und WSG Tirol gegen Hartberg (17 Uhr/Sky). (APA, red, 28.4.2023)

SCR Altach – WAC 0:2 (0:1). Altach, Cashpoint Arena, 3.891, SR Weinberger

Tore: 0:1 (28.) Veratschnig, 0:2 (83.) Röcher

Altach: Casali – Strauß, L. Gugganig, Edokpolor, Herold – Jäger, Haudum (72. Zwischenbrugger) – Thurnwald (60. Ju. Jurcec), Abdijanovic (60. Bischof), Balic (60. Lazetic) – Nuhiu

WAC: Bonmann – Veratschnig (81. Jasic), Oermann, Piesinger, Baumgartner, Scherzer – Kerschbaumer (60. Boakye), Omic, Taferner (81. Leitgeb) – Baribo (73. Novak), Malone (81. Röcher)

Gelbe Karten: Haudum, L. Gugganig bzw. Omic