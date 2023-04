In dieser Galerie: 2 Bilder Ausgeträumt. Foto: IMAGO/USA TODAY Network/Jeffrey Becker Abschied. Foto: IMAGO/USA TODAY Network/Jeffrey Becker

St. Paul (Minnesota) – Minnesota Wild hat am Freitag in der nordamerikanischen Eishockeyliga gegen Dallas Stars daheim mit 1:4 verloren und ist damit in der ersten NHL-Play-off-Runde (2:4 im best of seven) ausgeschieden. Marco Rossi kam nicht zum Einsatz, steht jetzt aber dem ÖEHV-Team zur Verfügung. Der 21-jährige Vorarlberger könnte Anfang der Woche nach Österreich kommen und bereits am Donnerstag in Kapfenberg im Test gegen die Slowakei spielen. Die WM in Tampere beginnt am 12. Mai. (APA, 29.4.2023)