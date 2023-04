LeBron James und Kollegen bleiben im Rennen. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/Ringo Chiu

Los Angeles – NBA-Rekordmeister Los Angeles Lakers hat sich in den Play-offs der National Basketball Association überzeugend gegen die Memphis Grizzlies durchgesetzt und steht erstmals seit dem Titelgewinn 2020 in der zweiten Runde. Das Team um LeBron James und Anthony Davis holte am Freitagabend (Ortszeit) vor den eigenen Fans in Los Angeles durch ein 125:85 den nötigen vierten Sieg in der Serie. Die Lakers gewannen die Serie 4:2.

Die Lakers treffen in der nächsten Runde entweder auf Titelverteidiger Golden State Warriors oder die Sacramento Kings. Durch einen 118:99-Sieg erzwangen die Kings in dieser Serie für Sonntag ein siebentes Spiel. Das erste Duell der nächsten Runde ist für die Nacht auf Mittwoch (MESZ) angesetzt.

Die Grizzlies waren als zweitbestes Hauptrundenteam im Westen deutlich höher gesetzt als die Lakers, die sich erst über das Play-in für die Teilnahme an den Play-offs qualifiziert hatten. Zwei Tage nach der 99:116-Niederlage in Memphis zeigten die Lakers in Spiel sechs von Beginn an eine aggressive Einstellung. Insbesondere Davis überragte in der Defensive, er kam auf starke fünf Blocks sowie 14 Rebounds und 16 Punkte. Bester Werfer war D'Angelo Russell mit 31 Zählern. Bei 32 Punkten Vorsprung brachte Lakers-Trainer Darvin Ham neun Minuten vor Schluss die Reservisten. (APA/dpa, 29.4.2023)

NBA-Ergebnisse vom Freitag – Play-off, 1. Runde ("best of seven")

Western Conference:

Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies 125:85 – Endstand 4:2

Golden Stadte Warriors – Sacramento Kings 99:118 – Stand 3:3