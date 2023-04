Die Schweizer Kommissarinnen Tessa Ott und Isabelle Grandjean ermitteln am Sonntag in Mafiakreisen – Wie hat Ihnen die Folge "Seilschaft" gefallen?

TV-Star James McDermott wird während einer Entwicklungshilfe-Konferenz ermordet. Am Vorabend moderierte er noch einen Charity-Event, jetzt liegt er tot in seinem Hotelzimmer. Kurz später wird ein Top-Unternehmer – auf dem Grund des Zürichsees an sein Ruderboot gefesselt – tot geborgen. Beide Leichen weisen besondere Merkmale auf, die auf ein Verbrechen der ’Ndrangheta deuten. Haben es die Schweizer Ermittlerinnen Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) mit neuen "Tatort" mit dem Titel "Seilschaft" mit organisierten Verbrechen zu tun? Der Verdacht der Mafiamethoden scheint sich bald zu bestätigen. Oder ist doch alles ganz anders?