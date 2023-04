An der Nase von Leclercs Ferrari muss noch geschraubt werden. Foto: IMAGO/PanoramiC/Xavi Bonilla

Baku – Vize-Weltmeister Charles Leclerc geht von der Pole Position in das erste Formel-1-Sprintrennen des Jahres. Bei der Qualifikationspremiere am Samstag in Aserbaidschans Hauptstadt Baku sicherte sich der 25-Jährige im Ferrari in 1:41,697 Minuten den ersten Startplatz. Hinter dem Monegassen schafften es der WM-Zweite Sergio Perez und Weltmeister Max Verstappen im zweiten Red Bull auf die Plätze zwei und drei. Der Sprint findet bereits am Samstag (15.30 Uhr/live ORF 1) statt.

Und dafür haben die Ferrari-Mechaniker noch etwas Arbeit vor sich. Leclerc schlug nach seiner schnellsten Runde mit dem Frontflügel in der Barriere ein und zerstörte sich dabei die Nase seines Wagens. "Ich bin sehr glücklich über meine schnelle Runde, aber der Rest ist ein bisschen schade", sagte Leclerc. In Baku wurde erstmals überhaupt der sogenannte Sprint Shootout durchgeführt, der die Aufstellung für das Kurzrennen über 100 Kilometer bestimmt.

Für das Hauptrennen am Sonntag (13.00 Uhr/live ORF 1) hatte sich Leclerc bereits am Freitag den Startplatz ganz vorne gesichert, WM-Spitzenreiter Verstappen geht als Zweiter in den vierten Saisonlauf am Kaspischen Meer. (APA/dpa, 29.4.2023)

Ergebnisse des Sprint Shootout für den Sprint (Samstag, 15.30 Uhr, live ORF 1) beim Formel-1-Wochenende von Baku:

1. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:41,697 (212,501 km/h)

2. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,147 Sek.

3. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,290

4. George Russell (GBR) Mercedes +0,555

5. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +0,590

6. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,805

7. Alexander Albon (THA) Williams-Mercedes +1,149

8. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin-Mercedes +1,313

9. Lance Stroll (CAN) Aston Martin-Mercedes +1,367

10. Lando Norris (GBR) McLaren-Mercedes (ohne Zeit)

Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 11. Oscar Piastri (AUS) McLaren-Mercedes – 12. Nico Hülkenberg (GER) Haas-Ferrari – 13. Esteban Ocon (FRA) Alpine-Renault – 14. Kevin Magnussen (DEN) Haas-Ferrari – 15. Logan Sargeant (USA) Williams-Mercedes

Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 16. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo-Ferrari – 17. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo-Ferrari – 18. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri-Red Bull – 19. Pierre Gasly (FRA) Alpine-Renault – 20. Nyck de Vries (NED) AlphaTauri-Red Bull