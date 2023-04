David Kickert hatte in Brno gut zu tun. Foto: IMAGO/CTK Photo

Brno – Zwei Tage nach der 0:6-Abfuhr in Wien hat sich Österreichs Eishockey-Nationalteam im zweiten Testspiel gegen Tschechien rehabilitiert. Die ÖEHV-Auswahl musste sich dem sechsfachen Weltmeister am Samstag in Brno nur mit 1:2 (1:0,0:1,0:1) geschlagen geben. Herausragender Spieler in Rot-weiß-rot war Torhüter David Kickert, der mit einer Vielzahl von tollen Paraden die Niederlage in Grenzen hielt.

Die Tschechen setzten die Österreicher von Beginn weg mit hohem Tempo stark unter Druck und erspielten sich auch beste Tormöglichkeiten, doch Kickert machte Chance um Chance zunichte. Mit der ersten Offensivaktion schlug die ÖEHV-Auswahl im Konter zu. Nach Vorarbeit von Lukas Haudum und Pass von Henrik Neubauer, Stürmer der Zeller Eisbären aus der zweitklassigen Alps Hockey League, stellte Steven Strong den Spielverlauf auf den Kopf (8.).

Langes Mitteldrittel

Bereits nach 13 Minuten ging es wegen eines Problems mit dem Eis in die erste Pause, im 27 Minuten dauernden Mitteldrittel gelang den Tschechen der Ausgleich. Philipp Chlapik traf im Powerplay zum hoch verdienten Ausgleich (28.). Doch ein zweites Mal konnten die weiter klar dominierenden Gastgeber trotz hochkarätiger Einschussmöglichkeiten Kickert vorerst nicht bezwingen.

Erst im Schlussdrittel fixierten die Tschechen ihren sechsten Sieg im sechsten WM-Vorbereitungsspiel. David Tomasek schob den Puck zum 2:1-Endstand ins Tor (52.).

Noch ein Camp

Die österreichische Mannschaft trifft sich wieder am Dienstag zum fünften und letzten Trainingslager für die am 12. Mai beginnende WM in Tampere. In Kapfenberg werden auch die restlichen Spieler von Meister Salzburg und vielleicht auch Nordamerika-Legionär Marco Rossi dabei sein. Am Donnerstag (18.30 Uhr) in Kapfenberg und am Sonntag in Trencin (16.00 Uhr/beide live ORF Sport+) stehen gegen die Slowakei die abschließenden Testspiele auf dem Programm. (APA, 29.4.2023)

Länderspiel-Ergebnis:

Tschechien – Österreich 2:1 (0:1,1:0,1:0)

Brno, 3.392

Tore: Chlapik (28./PP), Tomasek (52.) bzw. Strong (8.)