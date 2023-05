Perugia – Die Strategien rechtsextremer Bewegungen werden von drei Journalistinnen und Journalisten am Internationalen Journalismusfestival herausgearbeitet. Auffallend bei diesen Gruppierungen ist, dass die Taktiken nach dem Copy-Paste-Prinzip funktionieren: Geldflüsse, Beziehungen und der gezielte Einsatz von Desinformation offenbaren ein gemeinsames Playbook einer international eng vernetzten "Verschwörung, um die Demokratie zu untergraben", sagt die brasilianische Investigativjournalistin Natalia Viana.

Beim Internationalen Journalismusfestival zeigen Andrea Dip, Luke O'Brien und Natalia Viana die enge Vernetzung einer globalen antidemokratischen Bewegung auf. Foto: Francesco Cuoccio #ijf23

Generalprobe: Wie es zum 6. Jänner kam

Der Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Jänner 2021 war kein zufälliges Ereignis, erklärt der amerikanische Investigativ-Journalist Luke O’Brien. Er arbeitet am Shorenstein Center in Harvard, wo er die Ereignisse rund um den Sturm auf das Kapitol recherchiert. Die Rechtsextremisten arbeiten demnach nach einem Drehbuch, das über Jahre hinweg mit Desinformation angereichert wurde.

"Dieses Playbook wurde am 6. Jänner getestet und die brasilianischen Akteure arbeiteten in vielerlei Hinsicht danach", so O’Brien beim Internationalen Journalismus Festival in Perugia. Denn diese antidemokratischen Aktivisten und Rechtsextremisten sind international vernetzt, um in verschiedenen Ländern Einfluss zu nehmen. Bereits Monate vor der Wahl hat in den USA die Desinformationskampagne begonnen, die über soziale Medien stattgefunden hat. Eine Schlüsselfigur ist etwa Steve Bannon. Der 69-jährige Publizist, Filmproduzent und politischer Berater von Donald Trump betrieb die rechtsradikale Website "Breitbart News Network".

Peripetie: Die Ereignisse nach dem 6. Januar

Unmittelbar nach Trumps verlorener Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 war die Meute der wütenden Antidemokraten in Fahrt: Trump-Unterstützer haben etwa in den Wahlzentren Fotos und Videos aufgenommen, um den "Wahlbetrug" zu dokumentieren und ihre Propaganda weiter auszubauen.

Die Stimmung wurde mit weiteren Verschwörungstheoretikern in den Wahlzentren angeheizt. Einer von ihnen ist der ultrarechte Radiomoderator Alex Jones. "Er tauchte in einem Wahlzentrum auf, wo eine Gruppe sehr wütender Trump-Anhänger bereits Drohungen gegen Journalisten aussprach", berichtet O’Brien. In diesen Tagen wurde laut O’Brien die Rhetorik der Rechten gewaltbereiter und es gingen immer mehr Menschen auf die Straße, um unter dem Banner "Stop the Steal" zu demonstrieren. Bis zum Sturm auf das Kapitol.

Fortsetzung folgt: Brasilien

Nach dem 6. Jänner 2021 wurden die Fäden der Demokratiegegner weitergesponnen: Eine zentrale Rolle spielt dabei Jason Miller, ein politischer Berater von Donald Trump. Miller ist Gründer der Social-Media-Plattform "Gettr", die sich an die amerikanische Konservative richtet.

Hier kommt die Bolsonaro-Kampagne ins Spiel: Gettr gilt als verbindendes Element zwischen den amerikanischen und den brasilianischen Rechtsextremisten. Denn nach dem Sturm auf das Kapitol war Gettr eine Plattform für die Bolsonaro-Anhänger, wie Luke O’Brien ausführt: "Ich denke das Quid pro quo war: Wir geben euch eine Plattform, auf der ihr jede beliebige Botschaft verbreiten könnt, die ihr wollt. Die Plattform wurde schließlich zu einem Hauptfaktor, um den 8. Januar zu organisieren und ist ein Epizentrum der Desinformation."

Laut Wikipedia zählte Gettr im November 2021 fast 500.000 Benutzer aus Brasilien und war nach Facebook die zweithäufig genutzte Plattform – die Finanzierung der Plattform ist fragwürdig. Die brasilianische Investigativjournalistin Natalia Viana: "Wäre ich das FBI, würde ich mir Gettr auf jeden Fall ansehen."

Neuinszenierung: Die Verbindungen nach Brasilien

Ziemlich genau zwei Jahre nach dem Sturm auf das Capitol in Washington wiederholte sich das Playbook in Brasilien: Nach der Amtseinführung des neuen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva am 8. Januar stürmten ultrarechte Bolsonaro-Anhänger den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Brasilia.

Ein Zufall? Nicht laut der brasilianischen Investigativjournalistin Natalia Viana. Ihre Recherchen der letzten Jahre weisen enge Verbindungen zwischen Bolsonaros Familie und Trumps Verbündeten auf. So traf sich Bolsonaros Sohn, Eduardo Bolsonaro in den letzten vier Jahren 80-mal mit Schlüsselpersonen aus der rechtsextremen amerikanischen Szene – unter anderem mit Steve Bannon. Zudem habe sich Eduardo Bolsonaro am Abend des 6. Januar 2021 selbst in Washington aufgehalten, nachdem er sich am Vorabend mit Ivanka Trump und Jared Kushner, dem Schwiegersohn und Chefberater des Ex-Präsidenten getroffen habe.

Trump und Bolsonaro: Ein gemeinsames Playbook

Das globale Playbook der extremen Rechten weist offensichtliche Gemeinsamkeiten auf: Sowohl die rechtsextreme Bewegung um Trump als auch jene um Bolsonaro verbreiten dieselben Narrative und Lügen und unterstützen einander dabei.

So weigerte sich Bolsonaro, den Sturm auf das Capitol zu verurteilen und Sohn Eduardo Bolsonaro orchestrierte eine Twitter-Kampagne mit über 24.000 Tweets, die die Vorkommnisse am 6. Januar unterstützen.

Beide entwickelten eigene Stop-the-Count-Strategien, versuchten, Wahlen an Orten zu verhindern, an welchen die Opposition die Mehrheit hatte. Beide gaben an, das Wahlergebnis einer "fairen und freien" Wahl zu akzeptieren. Beide akzeptierten das Wahlergebnis nicht und begannen das Wahlergebnis juristisch anzufechten.

Gastspiel: Die Ausweitung des Playbooks nach Europa

Der lange Arm der internationalen extrem rechten Bewegung reicht bis nach Europa. Das Erfolgsrezept zur globalen Verbreitung: "Die extreme Rechte nimmt sich komplexe und sensible Themen, wie Feminsimus, Abtreibung oder LGBTQIA+-Rechte und gibt einfache und platte aber erschreckend gewalttätige Antworten darauf: Abtreibung sei Mord und LGBTQIA+-Aktivismus führe zu Frühsexualierung von Kinder.", sagt die brasilianische Investigativjournalistin Andrea Dip.

Ultrareligiöse und rechte Gruppierungen formierten sich hier um das Narrativ von der Verteidigung der "Reinen" und der "natürlichen Familie" und treffen sich regelmäßig für Lobbyismus und zum Austausch von Strategien.

Um Zugang zu rechtsextremen Veranstaltungen zu bekommen, verwendet Andrea Dip einen anderen Namen und muss Tattoos und Piercings abdecken. Foto: #ijf23 Francesco Cuoccio

2022 konnte sich Dip in eine Veranstaltung der transnationalen Organisation Political Network for Values (PNfV) in Budapest einschleichen. "Was mir bei diesem Kongress am meisten aufgefallen ist, ist, wie diese Netzwerke miteinander verbunden sind. Wie sie durch Politiker und gemeinsame Narrative verbunden sind", berichtet Dip. Mehr als 100 Politiker aus aller Welt waren nach ihren Angaben vor Ort – unter ihnen ehemalige Mitglieder der Trump- und Bolsonaro-Regierungen, sowie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Dieser soll laut Dip die Veranstaltung monetär unterstützt und Ungarn als Hauptsitz der Organisation angeboten haben.

Vor allem junge Menschen seien für die Ideen der antidemokratischen Bewegung empfänglich, sagt Dip: "Mich besorgt am meisten, dass sich viele junge Leute in dieser Bewegung engagieren. Es ist also nicht kein Phänomen, das in den nächsten zehn Jahren verschwinden wird, weil die Leute alt werden und sterben." (Corinna Crestani, Elisabeth Hess, 1.5.2023)