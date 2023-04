Pecik beantragte die Einstellungen der Ermittlungen rund um Bestechungsvorwürfe. Die WKStA ist dagegen und ordnete neue Ermittlungsschritte an.

Pecik, übrigens der Schwager von Vizekanzler Werner Kogler, stellte Schmid offenbar Unternehmer René Benko (rechts Mitte) vor. Mittlerweile hat Schmid beide belastet. Foto: Imago/Skata

Er sei mit Thomas Schmid eng befreundet gewesen, habe ihm deshalb Luxusautos geliehen und seinen Schneider vermittelt – so weist Unternehmer Ronny Pecik den Vorwurf zurück, er habe den einstigen Generalsekretär im Finanzministerium bestochen. Das führte sein Anwalt Norbert Wess in einem 47-seitigen Schriftsatz aus, in dem er die Einstellung der Ermittlungen gegen seinen Mandanten beantragte.

Die Reaktion der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) folgte rasch und ausführlich. Am 24. April gab die Behörde ihre negative Stellungnahme zum Einstellungsantrag ab und übermittelte weitere Ermittlungsaufträge an das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung (BAK).

Daraus erwartet sich die WKStA eine "Intensivierung des Tatverdachts". Die Ermittler vermuten ja, dass Pecik Schmid bestochen habe, um etwa besseren Zugang zum Finanzminister (damals Hans Jörg Schelling) zu bekommen und um sich die Gunst des Ministeriums rund um seine Interessen im Aufsichtsrat der Telekom Austria zu sichern. Das hatte Schmid selbst im Rahmen seines Geständnisses eingeräumt – er will ja Kronzeuge werden.

"Keine enge private Freundschaft"

Pecik widerspricht Schmid auch da: Er habe ja die Handynummer des Ministers gehabt und den sogar vor Schmid gekannt. Allerdings zeigen die 294 Seiten an Chatnachrichten zwischen Pecik und Schmid, dass Ersterer sehr wohl häufig Termine mit Schelling über Schmid vereinbaren ließ. Die Ermittler haben auch Peciks Handydaten zur Verfügung. Die haben sie sich per Amtshilfe von der Finanzmarktaufsicht organisiert. Pecik wolle Aufsichtsratschef des teilstaatlichen Telekomkonzerns werden und dafür hat er laut WKStA die Unterstützung des Finanzministeriums als Eigentümervertreters gebraucht.

Überhaupt habe er "ein breites Spektrum an Interessen" gehabt, so die WKStA. Die soll er auch über Schmid verfolgt haben, mit dem er ein "beruflich-freundschaftliches Verhältnis", aber "keine enge private Freundschaft" gepflegt habe.

Dieses Argument untermauert die WKStA eben mit den Nachrichten, die die beiden von Februar 2015 bis Jänner 2019 ausgetauscht haben. Private Themen hätten sie nur am Rande erörtert und etwa nur selten Urlaubsfotos ausgetauscht – und da vorwiegend "Landschaftsaufnahmen".

Viele Helden

Das freundschaftliche Verhältnis zeige sich auch in der Tonalität der Chats, argumentiert Peciks Anwalt Wess – etwa darin, dass Schmid den Unternehmer gerne als seinen "Helden" tituliert. Die Recherchen der Ermittler dazu legen anderes nahe. Sie schreiben von einem "geradezu inflationären Gebrauch dieser Formulierung", weil Schmid "praktisch jeden, von dem er etwas wollte oder der etwas für ihn tat bzw. mit dessen Handlungsweise er zufrieden war" so genannt habe. Die Ermittler haben nachgezählt: zumindest 65 unterschiedliche Personen" seien das gewesen, Pecik sei also nur "einer von vielen Helden".

Pecik war für Schmid aber nicht nur Held, sondern auch "ein Engel". Etwa im Oktober 2015, nachdem er Schmid geschrieben hatte: "Auto steht dir immer zur Verfügung!!! Ich organisiere Schneider!!" Sowohl Autoleihen als auch Maßanzüge des Schneiders sind ja die "Vorteile", mit der Unternehmen "Amtsträger" Schmid bestochen haben soll – wobei es schon reicht, wenn man solche Vorteile verspricht beziehungsweise sie sich versprechen lässt.

Bei beiden Punkten will die WKStA noch weiter recherchieren und prüfen, ob respektive wie vielen anderen Pecik diese Goodies zukommen ließ – er selbst bezeichnet sich in seinem Einstellungsantrag ja als "nett, fürsorglich und großzügig". Die "Super Hammer Klamotten", für die er sich bei Pecik bedankte, trug Schmid etwa bei seiner Ernennung zum Generalsekretär im Finanzministerium. Überschwänglich habe er sich immer wieder bedankt, hält die WKStA fest.

Machtkampf bei der Telekom

Und worüber haben die beiden in den vier Jahren eigentlich so intensiv unterhalten? Neben den "Luxuskarossen", die Schmid "immer zur Verfügung stehen", ging es vor allem um den internen Machtkampf bei der Telekom. An der hatte die mexikanische America Movil die Mehrheit errungen – und zwar auch, weil sie Pecik Anteile gekauft hatte. Er war daraufhin ihr Vertreter im Aufsichtsrat, habe laut WKStA aber zunehmend eigene Interessen verfolgt.

In zig Nachrichten tauschten Pecik und Schmid ihren Wissensstand aus, den damaligen Aufsichtsratschef Wolfgang Ruttenstorfer wollten sie abmontiert sehen, ebenso CEO Alejandro Plater. "Wenn ich den Aufsichtsratsvorsitz mache sind alle Dinge gegessen", stellte sich Pecik vor und Schmid sah offensichtlich neue Jobchancen: "Und mich nimmst mit!" – was Pecik versprach. Als CEO wollte der Unternehmer die spätere Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck installiert sehen, die damals Chefin der Telekom-Tochter A1 war.

Ob Termine und Telefonate mit den Mexikanern, ob ordentliche und außerordentliche Aufsichtsratssitzungen, ob das Lancieren von Gerüchten bei Journalisten: Das alles findet sich in den Chats wieder. Aus ihnen geht auch hervor, dass nicht nur Schmid für Pecik Termine etwa im Ministerium organisierte, sondern auch Pecik Schmid zu neuen Bekanntschaften verhalf. Im November 2016 machte er den Generalsekretär mit Signa-Gründer René Benko bekannt und wollte, dass sich die beiden "allein" kennenlernen. Nach dem langen Abend zeigte sich Schmid beeindruckt: "Sehr sehr cool" sei es gewesen mit ihm, Benko habe es "faustdick hinter den Ohren".

Ein folgenreiches Treffen, wie man heute weiß: In seinem Geständnis belastet Schmid ja auch Benko schwer. Auch ihm wirft er Bestechung vor – für alle hier Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Damals, im Herbst 2016, war die Welt aber noch in Ordnung. Schmid an Pecik: "Wir brauchen mehr Peciks und Benkos in Österreich!" (Renate Graber, Fabian Schmid, 30.4.2023)