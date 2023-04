Die Maple Leafs versammeln sich um Matchwinner John Tavares. Vorjahresfinalist Tampa ist gescheitert. Foto: AP/Chris O'Meara

Tampa/Los Angeles/New York – Die Toronto Maple Leafs haben erstmals seit 2004 eine Play-off-Serie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL überstanden. Das Traditionsteam aus Kanada setzte sich am Samstag mit 2:1 nach Verlängerung bei Tampa Bay Lightning durch und entschied die "best of seven"-Serie mit 4:2 für sich. Tampa war zuletzt dreimal in Serie im Stanley-Cup-Finale gestanden, 2020 und 2021 hatte das Team aus Florida dabei jeweils den NHL-Titel geholt.

Matchwinner für Toronto war Kapitän John Tavares, der nach 4:36 Minuten der Verlängerung traf. Die Maple Leafs haben alle drei Auswärtsspiele der Serie in Tampa in der Overtime gewonnen. Ein Treffer von Kapitän Steven Stamkos war für die zuletzt erfolgsverwöhnten Lightning, die davor elf ihrer vergangenen zwölf Play-off-Serien gewonnen hatten, zu wenig. Auston Matthews hatte Toronto in Führung gebracht. In der zweiten Runde wartet auf die Kanadier nun der Sieger von Spiel sieben zwischen den topgesetzten Boston Bruins und den Florida Panthers.

Den Aufstieg in der Tasche haben auch die Edmonton Oilers. Auch dank Toren ihrer Topstars Connor McDavid und Leon Draisaitl setzten sich die Oilers bei den Los Angeles Kings mit 5:4 durch und holten im sechsten Play-off-Spiel den notwendigen vierten Sieg. Im Halbfinale der Western Conference geht es nun gegen die Vegas Golden Knights. Im Vorjahr war für Edmonton erst im Conference-Finale gegen den späteren Meister Colorado Avalanche Endstation gewesen.

In ein Entscheidungsspiel geht das Lokalduell zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils. Den Rangers gelang mit einem 5:2-Heimsieg in der Serie der 3:3-Ausgleich. Chris Kreider schrieb ein Tor und zwei Assists an. Spiel sieben steigt am Montag (2.00 Uhr MESZ in der Nacht auf Dienstag MESZ) in Newark auf der anderen Seite des Hudson River. (APA/Reuters, 30.4.2023)

NHL-Ergebnisse vom Samstag – Play-off, 1. Runde ("best of seven")

Eastern Conference:

Tampa Bay Lightning – Toronto Maple Leafs 1:2 n.V. – Endstand der Serie: 2:4

New York Rangers – New Jersey Devils 5:2 – Stand: 3:3

Western Conference:

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers 4:5 – Endstand: 2:4