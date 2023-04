Oberösterreicher ziehen mit dem verdienten 2:0-Erfolg gegen Liefering an den Young Violets vorbei

Steyr – Vorwärts Steyr hat die "Rote Laterne" des Tabellenletzten in der 2. Fußball-Liga zum Abschluss der 25. Runde abgegeben. Die Oberösterreicher setzten sich am Sonntagvormittag zu Hause gegen den FC Liefering verdient mit 2:0 (2:0) durch und überholten im Abstiegskampf die Young Violets von Austria Wien um einen Punkt. Der Rückstand auf die Admira beträgt nur noch einen Zähler, auch der Kapfenberger SV ist lediglich zwei Punkte entfernt.

Die Tore erzielten Gerhard Dombaxi (34.) und Sven Sprangler (44.) jeweils nach Cornern. Dombaxi schlug aus dem Rückraum zu, nachdem die jungen Salzburger den Ball nicht entscheidend weggebracht hatten. Zehn Minuten später kam Sprangler völlig frei am langen Eck an den Ball und versenkte diesen gekonnt. Lieferings Moussa Yeo sah wegen Foulspiels Gelb-Rot (67.). Die Jungbullen haben aus den vergangenen sechs Runden nur vier Punkte geholt und sind Zehnter. Steyr dagegen beendete seine Negativserie von zuletzt drei Niederlagen in Folge. (APA,30.4.2023)