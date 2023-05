Das Freibad – hier im Tiroler Schwaz – ist ein Sport-, Freizeit- und Kommunikationstreffpunkt. Foto: APA/Jakob Gruber

Die diesjährige Freibadsaison startet in diesen Tagen wetterbedingt mit einigem Zittern. Ein flattriges Gefühl herrscht bei vielen Gemeindeverantwortlichen aber wegen der öffentlichen Schwimmbadanlagen auch darüber hinaus. Das Personal ist knapp, die Energiepreise sind gestiegen, und die Erhaltungskosten werden inflationsbedingt immer höher.

Das lässt vielerorts die Frage aufkommen, wie lange der kommunale Pool noch leistbar ist. Schon in früheren Jahren verschlang das öffentliche Sommerbad in kleinen, finanzschwachen Gemeinden einen beachtlichen Teil des Jahresbudgets. Nun rückt die Teuerung die Zusperrargumente weiter in den Vordergrund – und nicht nur diese: Wozu ein öffentliches Bad, wo doch im Garten eines jeden zweiten Einfamilienhauses ein privates Planschbecken steht?, heißt es vielfach.

Wer keinen Privatpool hat ...

Das zeugt von einer irregeleiteten Diskussion, denn gerade in Zeiten der Klimaerhitzung ist der Privatpool hinterm Haus höchst hinterfragenswert: Wenn auch hierzulande übers Jahr weniger Regen fällt, wird exzessive private Wassernutzung zu einem No-Go. Wer außerdem, wie sehr viele Menschen in Österreich, nicht in einem Haus mit Garten, sondern in einer Wohnung lebt, kann sich in heißen Sommern zur Abkühlung nur unter die Dusche stellen – wenn es nicht ein Freibad in erreichbarer Nähe gibt.

Ein Freibad, das insofern zum sozialen Ausgleich beiträgt. Und zum sozialen Austausch, weil es ein Sport-, Freizeit- und Kommunikationstreffpunkt ist, an denen es in Gemeinden mit ausgedünnter Infrastruktur ohnehin fehlt. Das sollte den Erhalt der öffentlichen Schwimmbadanlegen bundesweit zur Chefsache machen. Rettet die Freibäder, wir brauchen sie! (Irene Brickner, 2.5.2023)