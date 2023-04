Wer kann, der kann. Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Sacramento – Die Golden State Warriors haben sich in den NBA-Play-offs auch dank 50 Punkten von Basketball-Star Stephen Curry gegen die Sacramento Kings durchgesetzt. Im entscheidenden Spiel der "best-of-seven"-Serie gegen die Kings holten die Warriors am Sonntag ein 120:100 und entschieden die Serie mit 4:3 für sich. In der nächsten Runde trifft der Titelverteidiger nun auf die Los Angeles Lakers.

"Ich wollte einfach früh nach Würfen schauen und meine Mitspieler in Position bringen", sagte Curry im US-Fernsehen. Kevon Looney hatte mit starken 21 Rebounds ebenfalls sehr großen Anteil am Sieg der Warriors.

Butler bei Heat-Sieg angeschlagen

Die New York Knicks sind mit einer Niederlage in die Viertelfinalserie gestartet. Die Knicks, erstmals seit 2013 in der zweiten Runde der K.o.-Ausscheidung der Eastern Conference, verloren am Sonntag Spiel eins gegen Miami Heat 101:108. Punktbester Werfer der Gastgeber war RJ Barrett mit 26 Zählern, bei Miami war Jimmy Butler mit 25 Punkten am treffsichersten.

Im letzten Viertel war die Partie etwas länger unterbrochen, nachdem sich Butler am Knöchel verletzt hatte. Der 33-Jährige spielte weiter, wirkte aber angeschlagen. Spiel zwei findet am Freitag wieder in New York statt. (APA, 1.5.2023)