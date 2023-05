Dieses Jahr steht der Maiaufmarsch unter dem Motto "Stark. Stärker. Zusammen". Die Abbildung zeigt den Rathausplatz vor dem 1. Mai 2022. Foto: IMAGO/SEPA.Media

Wien – Die Feiern zum Tag der Arbeit stehen am heutigen 1. Mai auch im Zeichen des Ringens um den Parteivorsitz in der SPÖ. Der Maiaufmarsch in Wien mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner steht unter dem Motto "Stark. Stärker. Zusammen". Es gelte, Geschlossenheit für eine geeinte Sozialdemokratie zu zeigen, hieß es im Vorfeld. Die Herausforderer der Bundesparteivorsitzenden nehmen in ihren Bundesländern ebenfalls an Kundgebungen teil.

Schlusskundgebung des Maiaufmarsches am Wiener Rathausplatz, unter anderem mit SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. APA Multimedia

Kundgebungen am Wiener Rathausplatz

In Wien ziehen ab den frühen Morgenstunden die Delegationen aus den Bezirken im Sternmarsch zum Rathausplatz, wo sie voraussichtlich um 9 Uhr eintreffen werden. Dort wird gegen 10.30 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden. Neben Rendi-Wagner werden dort Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und die Wiener Frauenvorsitzende Marina Hanke das Wort ergreifen.

Schlusskundgebung der Maifeier im Burgenland mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. APA Multimedia

Die Kontrahenten der Parteivorsitzenden sind ebenfalls im Einsatz: Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nimmt ab 13 Uhr an einer Veranstaltung in Kobersdorf im Mittelburgenland teil.

Festrede der Maifeier in Niederösterreich von Andreas Babler. APA Multimedia

Mitbewerber Andreas Babler wird unter anderem die Festrede bei der 1. Mai-Feier in Krems-Lerchenfeld halten. Der Marsch durch Lerchenfeld wird um 9 Uhr starten, Bablers Rede wird um 10.30 Uhr erwartet. Später wird er auch in seiner Heimatstadt Traiskirchen auftreten. Auch die FPÖ lädt wieder zu einer Maiveranstaltung. Parteichef Herbert Kickl wird am Vormittag in einem Festzelt am Urfahraner Jahrmarkt auftreten. (APA, 1.5.2023)