Wien – "Wir sind die vielen, wir sind stärker und wir sind unschlagbar", sagte Rendi-Wagner zu Beginn ihrer Rede am Wiener Rathausplatz im Rahmen der Kundgebungen zum Maiaufmarsch. Sie sprach die großen aktuellen Themen wie Teuerung, Wohnkosten, steigende Armut, die Schere zwischen Arm und Reich an und kritisierte die Bundesregierung – auch im Vergleich zu anderen Ländern. Im Gegensatz dazu lobte die Parteivorsitzende die Arbeit der Gewerkschaft. "Die Löhne sind bei den Gewerkschaften in den besten Händen", sagt sie, und das solle sich auch nicht ändern.

"Es muss unser gemeinsames Ziel sein, dass dieses Land endlich wieder eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung bekommt", so Rendi-Wagner und fügt hinzu: "Wenn wir nicht regieren, dann regieren andere." Man habe sehen können, wohin das geführt habe.

Dann schwenkt Rendi-Wagner thematisch auf die Bundesländer, in denen zuletzt Wahlen stattgefunden haben. "Wenn es um die Macht geht, dann sucht die ÖVP sich immer den billigsten Partner". Rendi-Wagner spricht sich für eine Regierungsbeteiligung der SPÖ in Salzburg aus. Der FPÖ gehe es um eine Ideologie der Spaltung, der Hetze und der Lüge. "Ich bin davon überzeugt, dass wir uns dieser Ideologie, dieser FPÖ, mit aller Kraft entgegenstellen müssen", sagt Rendi-Wagner und formuliert es auch noch deutlicher: "Mit uns, mit mir, wird es keine Koalition mit der FPÖ geben." Die Zeit der internen Selbstbeschäftigung werde bald vorüber sein, sagt die Parteivorsitzende gegen Ende ihrer Rede und betont – wie schon oft in letzter Zeit – wie wichtig es sei, geeint und geschlossen zu sein.

Die internen Querelen wurden auch vom Publikum mit Plakaten und Transparenten thematisiert. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter machten sich etwa für "Parteidemokratie und Andi Babler" stark. Ein Transparent einer Jugendorganisation bescherte auch Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch eine Erwähnung, wenn auch keine sonderlich freundlich: "Keine Deutschpflicht in Schulen und der Löwelstraße", wurde da gefordert.

2016 war der damalige SPÖ-Chef und Bundeskanzler Werner Faymann am Rathausplatz ausgebuht worden, wenig später trat er zurück. Rendi-Wagner hat im parteiinternen Konflikt nun just einen Tag vor dem 1. Mai Öl ins Feuer gegossen und ihrem einstigen Förderer, dem früheren SPÖ-Chef und Kanzler Christian Kern, in Interviews am Sonntag Charakterlosigkeit vorgeworfen, weil dieser nun ihren Kontrahenten Hans Peter Doskozil unterstützt.

Babler sieht SPÖ als Alternative zum "Bittstellertum"

Die Gegenspieler der Parteivorsitzenden sind heute ebenfalls im Einsatz, allerdings nicht in Wien. Bei einer emotionalen Rede in Krems-Lerchenfeld in Niederösterreich forderte Mitbewerber Andreas Babler eine gestärkte und geeinte Sozialdemokratie. Sie müsse eine Bewegung sein, die kein "Bittstellertum" akzeptiere. Man sei kein "modernes Sklaventum". Moderner Lohnraub sei es aber, was heutzutage erlebt werde. Er wolle eine SPÖ, "die sich vor nichts und niemanden fürchtet." Babler wählt dabei einen bildhaften Vergleich: Die Sozialdemokratie sei in den letzten Jahren nur mehr ein Teelichter gewesen, sollte aber wieder zur Flamme werden. 30 Prozent an Wählerstimmen könne dabei keine Zielsetzung sein.

Neben fairen Lohnverhandlungen sprach sich Babler unter anderem auch für Gleichberechtigung, den "Kampf gegen die Erderhitzung" und mehr Personal in Bildung und Pflege aus. Außerdem nannte er, sollte er Bundesparteivorsitzender werden, eine Vermögensbesteuerung als Koalitionsbedingung. "Es ist so eine Schweinerei, wie schwach wir als Sozialdemokratie waren, dass wir einen Kanzler gestellt haben und das nicht zur Koalitionsbedingung gemacht haben, betonte er. Und: "Das müssen wir durchsetzen". Er fügte hinzu, dass mit einer solchen Steuer auch nur der "unmoralische Zuwachs" begrenzt werden würde.

Kein gutes Haar ließ der Bügermeister an der FPÖ. Es sei völlig idiotisch, FPÖ-Bundesparteivorsitzenden Herbert Kickl "groß zu machen". Er freue sich aber auf eine Auseinandersetzung mit ihm: "Das wäre in einer halben Stunde erledigt."

Ludwig will auf dem "Wiener Weg" bleiben

Bürgermeister Michael Ludwig ergriff das Wort vor Rendi-Wagner am Wiener Rathausplatz und dankte den Anwesenden für ihr Kommen. Zu Beginn seiner Rede kritisiert er die Bundesregierung für den Umgang mit hohen Gas- und Mietpreisen. Er wolle zudem auf dem "Wiener Weg" bleiben, so Ludwig, und sagt: "Wir sind die Hauptstadt des sozialen Wohnens". Ausruhen wolle man sich jedoch nicht.

Auch internationale Solidarität ist Thema in der Rede, Ludwig spricht den Ukrainekrieg an und sagt: "Wir sollten uns einsetzen auch mit einer aktiven Außenpolitik." Er werde Wien als Ort der Möglichkeit, dass Kontrahenten zusammenfinden, anbieten. Beim Thema Arbeit spricht Ludwig sich für "Kollektivverträge mit den Gewerkschaften" aus. Ludwig kritisiert gegen Ende seiner Rede noch Gottfried Waldhäusl, der mit seiner Aussage "Dann wäre Wien noch Wien" für Empörung sorgte . "Mit so einer" Partei werde man in Wien keine Koalition eingehen, so der Bürgermeister.

Doskozil tritt im Burgenland auf

Der Auftritt des dritten Kandidaten im Bunde steht noch aus. Der burgenländische Landeshauptmann Doskozil nimmt ab 13 Uhr an einer Veranstaltung in Kobersdorf im Mittelburgenland teil.

Auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ging in einem online verbreiteten Beitrag zum 1. Mai auf die internen Querelen ein: Er sehe die derzeit laufende Mitgliederbefragung, "bis auf die entbehrlichen öffentlich ausgetragenen Streitereien und den überzogenen medialen Fokus auf das Thema, grundsätzlich auch als Chance". Er sei sicher, dass die Delegierten am Parteitag im Juni der "Basisentscheidungsempfehlung" folgen und "die SPÖ sich wieder auf ihre primäre Aufgabe konzentrieren wird", nämlich "für unser Land und seine Menschen zu arbeiten", meinte Kaiser. "Und ich sage es ganz deutlich: Egal, wer von den drei sich Bewerbenden es wird – Geschlossenheit, Gemeinsamkeit und Teamcharakter müssen die Basis für die Zukunft sein!"

Auch die FPÖ lädt wieder zu einer Maiveranstaltung. Parteichef Herbert Kickl wird am Vormittag in einem Festzelt am Urfahraner Jahrmarkt auftreten. (red, 1.5.2023)