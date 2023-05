Polen und die Ukraine bestechen am Crossing Europe Filmfestival in Linz. Die Preise der Local Artists Kategorie gingen an Isabella Friedl und Selma Doborac

Der Spielfilmpreis ging an das plonische Drama "Chleb i sól" von Damian Kocur. Foto: Crossing Europe

Das auf wahren Begebenheiten beruhende Drama "Chleb i sól" ("Brot und Salz") rund um die Rückkehr eines angehenden Pianisten in die heimatliche polnische Provinz hat am Samstagabend beim diesjährigen "Crossing Europe"-Filmfestival in Linz den Hauptpreis in der Kategorie Spielfilm gewonnen. Mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde das in Kroatien gedrehte Drama "Sigurno Mjesto", das den Selbstmordversuch eines von zwei Brüdern zum Inhalt hat.

Beste Dokus aus Polen und der Ukraine

Den Preis für die beste Doku teilen sich heuer zwei Filme: "My ne zgasnemo – We Will Not Fade Away" über fünf ukrainische Teenager aus dem Donbass, die sich mit einer Expedition in den Himalaya einen Traum erfüllen möchten, und "Silent Love", der von der Rückkehr einer jungen Frau in die polnische Provinz nach dem Tod ihrer Mutter handelt. Im erzkonservativen Umfeld erscheint die Möglichkeit, mit ihrer Partnerin ein alternatives Familienmodell zu etablieren, allerdings weit weg.

Dokumentarfilmpreis für "Silent Love" von Marek Kozakiewicz Foto: Crossing Europe

In der die Jugendkategorie YAAAS! ging die Auszeichnung an "Petites – Little Ones" aus Frankreich. Der Film handelt über eine 16-Jährige, die ungewollt schwanger wird und auf richterliche Anweisung in einem Heim für junge Mütter untergebracht wird.

Local Artists-Preise an "Cloudy Memories" und "De Facto"

In der Kategorie Local Artists konnte sich "Cloudy Memories" der in Oberösterreich geborenen Isabella Friedl durchsetzen. Ihr Film dreht sich um die eigene Familiengeschichte und ihre seit einigen Jahren demente und von ihrer Mutter gepflegte Großmutter. Den Sachpreis in der Lokal-Kategorie ging an "De facto" – wo zwei Schauspieler ohne Schnittunterbrechung authentische Zeugen- und Täterberichte von Konflikt-, Krieg- und Gewaltsituationen wiedergeben, ohne dabei die historischen, geografischen oder gesellschaftlichen Kontexte zu benennen.

Local Artists Gewinnerin: Isabella Friedl mit "Cloudy Memories". Foto: Crossing Europe

Das Crossing Europe Filmfestival in Linz ist nach Viennale und Diagonale das drittgrößte österreichische Filmfestival. Heuer wurden 139 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus 45 Ländern gezeigt. Die drei Wettbewerbssektionen Fiction, Documentary und Local Artists sind mit jeweils mit 5.000 Euro dotiert, die Jugendkategorie mit 3.000 Euro. (APA, 1.5.2023)