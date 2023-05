Der Spitzenkandidat von "Who the F*ck is Herbert" heißt Julian Gredinger – die Namensgebung der Liste bleibt hingegen mysteriös. Foto: ÖH-BV/Pernegger

Alle acht Fraktionen, die derzeit in der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) vertreten sind, treten auch von 9. bis 11. Mai wieder zur Wahl an. Die neuerliche Kandidatur wurde ihnen durch eine in der Pandemie eingeführte Regelung erleichtert, der zufolge sie keine Unterstützungserklärungen sammeln mussten – die Unterschrift eines amtierenden Mandatars reichte.

Höher, wenn auch nicht sehr hoch, war die Antrittshürde für neue wahlwerbende Gruppen. Sie mussten Unterstützungserklärungen von insgesamt 200 Wahlberechtigten aus mindestens sieben verschiedenen Hochschulen vorlegen. Geschafft hat das die Liste "Who the f*ck is Herbert?" mit ihrem Spitzenkandidaten Julian Gredinger. Der 30-Jährige studiert im Master Evolutionäre Anthropologie an der Uni Wien und will in die 55-köpfige Bundesvertretung einziehen.

STANDARD: Wer ist jetzt dieser Herbert?

Gredinger: Herbert ist Antiheld und Kultfigur in einem, seine wahre Identität ist allerdings bislang nur einem sehr ausgewählten Kreis bekannt. Dazu werden wir aber im Laufe der kommenden Zeit noch ein paar Informationen über unsere Kanäle durchsickern lassen.

STANDARD: Auf Ihrer Bundesliste für die Wahl stehen nur zwei Personen. Hätte "Who the f*ck is Herbert?" überhaupt die personellen Kapazitäten, um Studierendenanliegen ernsthaft zu vertreten?

Gredinger: Ja, definitiv. Da bei diesem Andrang an wahlwerbenden Gruppen nicht davon auszugehen ist, dass wir die absolute Mandatsmehrheit auf Anhieb knacken, wird es jedenfalls einer fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit bedürfen. Das erlaubt es den einzelnen Teilgruppen, sich im Weiteren vornehmlich auf das jeweilige Kernkompetenzfeld zu fokussieren. Für unsere Anliegen würden wir uns dabei in erster Linie auf das Thema lebensbegleitendes Studium und Digitalisierung konzentrieren.

STANDARD: Auf Ihrer Website findet man kein richtiges Programm, nur ein paar Stichworte. Kommt da noch mehr?

Gredinger: Danke für diesen Hinweis. Bislang hatten wir die ausführliche Darlegung unserer zentralen Fokusthemen – hybrides Remote-Studium, Ausbau von Teilzeitstudienangebot und campusnaher Kinderbetreuung sowie die ÖH-App – nur in gedruckter Form aufliegend. Da hatten wir auf unserer Website in der Tat eine gewisse Informationslücke, die zwischenzeitlich auch schon ergänzt wurde (siehe hier).

STANDARD: Eine Frage zu der vorgeschlagenen ÖH-App: In der FM4-Elefantenrunde sagten Sie, dass man über die App auch Stipendien beantragen können soll. Wie war das gemeint? Die ÖH ist ja gar nicht für die Vergabe von Stipendien zuständig.

Gredinger: Das ist korrekt, die ÖH stellt Studierenden selbst nur in Ausnahmefällen, etwa über den Sozialtopf, unmittelbar Geld zur Verfügung. Im Fall der Studienbeihilfe haben wir uns angeschaut, was die formalen Schritte von der Information bis hin zum Förderungsantrag sind. Dabei haben wir uns gedacht: Es kann nicht sein, dass die Studierenden mit ihren Anträgen mehr oder weniger alleingelassen werden, obwohl sie von der Beihilfe finanziell abhängig sind. Immerhin ist es technisch relativ leicht umsetzbar, als ÖH per App eine übersichtliche Eingabemaske zur Verfügung zu stellen und die Daten – idealerweise vorbefüllt mit den bereits bekannten Informationen – dann direkt an die Stipendienstelle weiterzuleiten.

STANDARD: Was sind Ihre wichtigsten hochschulpolitischen Forderungen?

Gredinger: Die Vorgabe zur österreichweiten Einführung eines Teilzeitäquivalents zu jedem Vollzeitstudium ist wohl eines der brennendsten Themen unserer Zeit, wenn man die Lebensrealität der überwiegenden Mehrheit aller Studierenden an österreichischen Hochschulen anerkennt. Darüber hinaus muss die Bundesregierung die finanziellen Mittel zur umfassenden Erhöhung des Bildungsbudgets und zum Ausbau des Hochschulbetriebs freigeben.

STANDARD: Wie hoch ist das Wahlkampfbudget Ihrer Liste, und wer finanziert es?

Gredinger: Wir werden weder von einer Partei noch sonst einer Organisation, abgesehen von der Gemeinschaft der Anhängerinnen und Anhänger Herberts, unterstützt. Daher finanzieren wir uns letztlich von unserem privaten Taschengeld. Demnach sind wir bestrebt, unsere Mittel möglichst effektiv einzusetzen. (Theo Anders, 4.5.2023)