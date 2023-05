Am Jahrestag einer Tragödie, die sich vor neun Jahren ereignete, fürchtet die Bevölkerung einmal mehr Russlands Vergeltung – bei aller Gewöhnung an den Alltag im Krieg

Jährlich werden beim Gewerkschaftshaus Blumen abgelegt, als Gedenken an die 42 Verstorbenen. Foto: imago/Arkhip Vereshchagin

Ein verwaistes Feld, das schon lange keins mehr ist; mehr ein zu groß geratener Vorplatz mitten in der Stadt, an einem ganz normalen Frühlingstag im Krieg. Es riecht nach Abgasen und McDonald's-Müll, die amerikanische Schnellfresskette hat ihre nahe gelegene Filiale erst vor zwei Wochen wieder eröffnet. Im zwei Steinwürfe weiter liegenden Hauptbahnhof, der sich von hier aus kaum sehen, aber hören lässt, drücken sich die Fahrgäste in den letzten Zug des Tages, der Richtung Westen fährt.

Das Kulikowo Pole, auf Deutsch Schnepfenfeld, liegt am Rand des Zentrums von Odessa. Dort, wo die prunkvollen historischen Gebäude der Altstadt von den mal mehr, mal weniger modernen Bettenburgen der südlichen Vororte abgelöst werden. Es ist kein Platz, der zum Verweilen einlädt. Die Tore des einzigen Gebäudes, das hier steht, sind abgeriegelt, die Fenster verbarrikadiert. Wie der Platz zu seinen Füßen steht das Haus der Gewerkschaften, ein neoklassizistisches Überbleibsel aus der Sowjet-Ära, seit Jahren leer.

Tief im kollektiven Gedächtnis

Auch wenn hier unzählige Militärparaden und 1. Mai-Feiern stattfanden: Davon, dass dieser Ort in der Geschichte der Schwarzmeer-Metropole eine bedeutende Rolle spielte und spielt, lässt sich angesichts seines heutigen Zustands schwer vorstellen. Was nichts daran ändert, dass sich die Erinnerung an das, was sich am Kulikowo Pole vor neun Jahren ereignete, tief ins kollektive Gedächtnis der Stadt eingegraben hat.

Auch wenn die Größenverhältnisse und die politischen Kontexte andere sind, repräsentiert der 2. Mai seitdem in Odessa, was in anderen europäischen Metropolen Daten geworden sind, die als Synonyme für ein nationales Trauma stehen. Madrid am 11. März, wo islamistische Terroristen 2004 Bomben in die Vorortzüge legten; London am 7. Juli, wo nämliche ein Jahr später U-Bahn-Waggons und Doppeldeckerbusse sprengten; Paris am 13. November, wo sie 2015 die Büros des Satiremagazins Charlie Hebdo stürmten und das Bataclan-Konzerthaus in ein Schlachtfeld verwandelten; Wien am 2. November 2020.

42 Tote

Im Sog der Maidan-Proteste in der Hauptstadt Kiew und der russischen Invasion der Krim und der Besetzung von Teilen des Donbass kam es am 2. Mai 2014 am Schnepfenfeld zu einem Showdown zwischen pro-europäischen und pro-russischen Demonstranten. Er endete mit dem Tod von 42 Menschen. Die Mehrheit von ihnen zählte zum Lager der Putin-Anhänger.

Zahlenmäßig unterlegen und unzulänglich von der lokalen Polizei beschützt, waren sie ins Innere des Gewerkschaftshauses geflüchtet. In dessen Erdgeschoss entstand in der Folge ein durch einen Molotow-Cocktail verursachter Brand. Die dadurch verursachten Rauchgase sorgten dafür, dass die Demonstranten in die höher gelegenen Stockwerke flüchteten. Dutzende von ihnen umsonst. Sie erstickten oder sprangen aus den Fenstern auf das Pflaster des Kulikowo Pole.

Hartnäckige Verschwörungstheorie

Die Feuerwehr traf erst viel zu spät ein. Ihren Mitgliedern blieb nur mehr das Aufsammeln der Leichen. Die Verschwörungstheorie, laut derer das Haus absichtlich in Brand gesteckt wurde, um so viele pro-russische Aktivisten wie möglich zu töten, hält sich bis heute. Mit gutem Grund: Die Legende von den angeblich radikalen, pro-europäischen Faschisten, die in Odessa unschuldige Menschen bei lebendigem Leib verbrannten, eignet sich wie wenige andere dafür, von der Kreml-Propaganda ausgeschöpft zu werden.

Bis heute finden sich sogar unter westlichen Politikern quer durch die Parteienlandschaften Leute, die ihr Glauben schenken. In Österreich machte zuletzt ein Facebook-Posting des SPÖ-Wehrsprechers Robert Laimer die Runde, in dem er – wie andere Mitglieder der niederösterreichischen Sozialdemokraten – Putins Narrativ de facto eins zu eins wiedergab. Ganz zu schweigen von den zahllosen Versuchen anderer Kreml-höriger Aktivisten in den sozialen Medien, die die Ereignisse des 2. Mai unaufhörlich als Argument für die angeblich legitimen Ansprüche Russlands auf ukrainisches Staatsgebiet bemühen.

"Opfer des 2. Mai nicht vergessen"

Was mutmaßlich auch damit zu tun hat, dass Odessa – dessen Bevölkerung mehrheitlich russisch spricht – in der Imagination der russischen Führung bis heute eine überproportionale Rolle einnimmt. Den letzten Beleg dafür lieferte der russische Präsident selbst. Nur Tage vor Beginn der Invasion der gesamten Ukraine betonte Putin im Rahmen einer Rede, dass Russland "die Opfer des 2. Mai in Odessa nicht vergessen wird". Für Moskau sind die Toten vom Kulikowo Pole offiziell nicht weniger als patriotische Märtyrer, deren Tod gerächt werden müsse.

Mit dem, was damals wirklich passierte, hat das naturgemäß wenig zu tun. Der Endbericht einer im Anschluss an die Tragödie eingesetzten, lokalen Untersuchungskommission schaffte, woran sich internationale Ermittler, denen es allzu offensichtlich an Wissen an den hiesigen Verhältnissen mangelte, bis zuletzt die Zähne ausbissen. Paritätisch besetzt mit Aktivisten beider Seiten sowie unabhängigen Ermittlern mit tiefer Ortskenntnis kam diese Kommission zu einem Schluss, der eindeutiger kaum sein könnte.

Eskalation nach Fußballspiel

Die an ein Fußballspiel der ersten ukrainischen Liga anschließende, friedliche Pro-Maidan-Demonstration war von bezahlten Provokateuren Moskaus beschossen worden. Als sich die lokale Polizei – die damals noch von Mitgliedern der Kreml-hörigen Partei der Regionen von Viktor Janukowitsch dominiert war – noch dazu sichtlich mehr um die Sicherheit der pro-russischen Aktivisten sorgte als um die ihrer Opfer, eskalierte die Situation.

Die darauf folgende Straßenschlacht, die sich durch die halbe Altstadt zog, fand am Schnepfenfeld – wo die Anti-Maidan-Aktivisten vor dem Gewerkschaftshaus ihr Zeltlager aufgebaut hatten – ihren Höhepunkt. Auf die von Putin-Treuen vom Dach des Gewerkschaftshauses auf die Menge geworfenen Molotow-Cocktails antwortete mindestens ein Mitglied der Pro-Maidan-Fraktion mit dem gleichen Mittel, worauf das Erdgeschoss in Flammen aufging. Weil sich dort zahlreiche leicht entzündbare Materialien befanden, breitete sich das Feuer mit rasender Geschwindigkeit aus, weshalb auch die höher gelegenen Stockwerke keinen Schutz mehr boten.

Diesen – von den Repräsentanten beider Fraktionen akzeptierten – Fakten zum Trotz machten sich die Kreml-Propagandisten in Russland wie Putin-Fans im Ausland fortan daran, die Legende von den Märtyrern vom Kulikowo Pole zu spinnen. Wie egal diesen war und ist, was damals wirklich geschah, haben unter anderem die Filmemacherin Elizaveta Tatarinowa und ihre Kollegen in dem 2016 veröffentlichten Dokumentarfilm "Die blutige Spur des russischen Frühlings" nachgezeichnet, der auf den Ergebnissen der Untersuchungskommission basiert.

Ausgangssperre

In Odessa ist man sich der Symbolkraft, den die Russen und ihre Unterstützer dem 2. Mai hier einräumen, seit Kriegsbeginn bewusster denn je. Im vergangenen Jahr war anlässlich des achten Jahrestags eine 24-stündige Ausgangssperre verhängt worden. Im Vorfeld hatten auf diese Aufgabe spezialisierte Zellen des ukrainischen Nachrichtendienstes SBU die noch in der Stadt verbliebenen, amtsbekannten pro-russischen Aktivisten sowie die Mitglieder eines lokalen Mafiaclans verhaftet. Sie sollen vom russischen Geheimdienst FSB Geld dafür erhalten haben, an diesem Tag Anschläge zu verüben und das darauf folgende Chaos zu nutzen, um strategische Orte zu besetzen.

Auch wenn sich diese Informationen nicht unabhängig überprüfen ließen, stießen sie bei den meisten Odessitern kaum auf Verwunderung. Ob es in Odessa auch heuer zu einer ganztägigen Ausgangssperre für den 2. Mai kommt, galt bis zuletzt als offen. (Klaus Stimeder aus Odessa, 2.5.2023)