Außerdem eine Reportage über ein Kräftemessen in Grenoble, eine Dokureihe über Zwangsarbeit im NS-Staat und ein Philosophisches Forum

Verdächtiger und Ermittlerin in einem Kriminalfall: Robert Stadlober und Miriam Stein in "Steirerblut", 3sat, 20.15 Uhr. Foto: ORF / Allegro Film / Petro Domenigg

19.40 REPORTAGE

Re: Express-Versand – Kräftemessen in Grenoble Millionen von "selbstständigen" Erwerbstätigen befinden sich in prekären Arbeitsverhältnissen. Jetzt schlagen die "Uberisten" zurück, an vorderster Front der Bewegung stehen die Essenslieferdienste. Bis 20.15, Arte

20.15DOKUMENTATIONSREIHE

Unter Deutschen – Zwangsarbeit im NS-Staat (1–3/3) Zwischen 1938 und 1945 mussten mehr als 13 Millionen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus ganz Europa die Kriegswirtschaft am Laufen halten. Die dreiteilige Doku beleuchtet mithilfe von Briefen, Tagebüchern, Fotos, Angehörigen und Zeitzeugen die vergessenen Biografien solcher meist junger Menschen. Bis 22.55, Arte

20.15 LANDKRIMI

Steirerblut (A 2014, Wolfgang Murnberger) Miriam Stein und Hary Prinz als ungleiches Ermittlerduo, das gemeinsam den Mord an einer Journalistin im kleinen Ort St. Anna in der Steiermark aufklären soll. Für den ersten Teil der Landkrimi-Reihe des ORF verfilmte der für seine Wolf-Haas-Adaptionen bekannte Wolfgang Murnberger den Debütroman von Autorin Claudia Rossbacher. Bis 21.45, 3sat

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die FPÖ-Wahlerfolge, der Wahlkampf um die SPÖ-Parteispitze, alte und neue Kommunisten und die Lehrlingssuche. Studiogast ist Andreas Babler (SPÖ). Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Der Schauspieler Gedeon Burkhard und die Esa-Reserveastronautin Carmen Possnig sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.30 DISKUSSION

Philosophisches Forum: Tyrannei der Empfindsamkeit – Was darf man noch sagen? Ein von Barbara Stöckl und Konrad P. Liessmann moderiertes Forum mit den Philosophen Richard David Precht, Svenja Flaßpöhler, Marie-Luisa Frick und Alexander Somek sowie der Historikerin Vanessa Spanbauer. Bis 0.00, ORF2

22.40 MAGAZIN

Erlesen Anlässlich der Leipziger Buchmesse empfängt Erlesen-Moderator Heinz Sichrovsky seine Gäste Clemens Setz, Renate Welsh und Alex Beer direkt auf dem Messegelände. in Leipzig. 23.35, ORF3

0.10 DRAMA

Dallas Buyers Club (USA 2013, Jean-Marc Vallée) Auf der Suche nach einem wirksamen Medikament wird der HIV-positive Rodeo-Reiter Ron Woodroof mit einem Transsexuellen zum Schmuggler. Das famose Hauptdarstellerduo Matthew McConaughey und Jaret Leto heimste dafür Oscars ein. Bis 2.00, HR

1.10 ROADMOVIE

Suzie Washington (A 1998, Florian Flicker) Die Flucht aus ihrer russischen Heimat führt Suzie Washington (Birgit Doll) durch die österreichischen Alpen. Wunderbares Roadmovie des im Alter von nur 49 Jahren verstorbenen Regisseurs Florian Flicker. Bis 2.35, ORF 1