ÖVP und Grüne können sich nicht auf einen Nachfolger am Bundesverwaltungsgericht einigen. Laut dem Dachverband der Verwaltungsrichter:innen werden EU-Standards nicht eingehalten

Eine Auflösung der Blockade ist derzeit nicht in Sicht. Foto: Matthias Cremer

Wien – Knapp ein halbes Jahr nach dem Pensionsantritt Harald Perls bleibt die Präsidentenstelle des größten Gerichts Österreichs weiterhin unbesetzt. Die Entscheidung über die Leitung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) liegt bei der türkis-grünen Bundesregierung, die sich offenbar seit Monaten nicht einig wird. Im STANDARD übt der Dachverband der Verwaltungsrichter:innen nun scharfe Kritik.

Die Besetzungskommission hatte am 13. Februar einen Vorschlag mit drei Kandidatinnen und Kandidaten an die Regierung übermittelt. Wie berichtet wurde darin Sabine Matejka, die Präsidentin der österreichischen Richtervereinigung und Vorsteherin des Bezirksgerichts Floridsdorf, an erste Stelle gereiht.

Das Beamtenministerium unter Werner Kogler (Grüne) hat daraufhin einen Ministerratsvortrag erarbeitet, der "jederzeit beschlossen" werden könnte, heißt es auf Anfrage. Man warte aber mittlerweile seit Wochen auf eine "positive Rückmeldung" des türkisen Koalitionspartners. Das ÖVP-geführte Bundeskanzleramt ließ mehrmalige Anfragen des STANDARD unbeantwortet.

"Fehlende Verantwortung"

Die Nachbesetzung am BVwG hatte bereits im Vorfeld des Auswahlverfahrens für Aufregung gesorgt. Grund war der "Sideletter" für Postenbesetzungen der türkis-grünen Regierung, der im Jänner 2022 bekannt wurde. Demnach sollte beim Präsidenten oder der Präsidentin des BVwG die ÖVP zum Zug kommen. Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hatte danach betont, den Vorschlag der Personalkommission zu respektieren.



In einer Stellungnahme kritisiert der Dachverband der Verwaltungsrichter:innen die Blockade nun scharf. Sowohl die ausstehende Ernennung am BVwG als auch die zuletzt erfolgten Ernennungen bei den Landesverwaltungsgerichten Tirol und Steiermark weisen "klar darauf hin, dass die europäischen Standards nicht eingehalten werden und zumindest der Anschein der politischen Einflussnahme gegeben ist".

Die Situation zeige, dass "die Politik ihre Verantwortung gegenüber der Rechtsprechung als zentrale Säule unserer Demokratie nicht gebührend wahrnimmt". Der Dachverband fordert, dass der Besetzungsvorschlag, der im Auswahlverfahren erarbeitet wird, künftig verbindlich sein soll. (japf, 3.5.2023)