Als Josef Winkler 1983 das Schicksal einer 1943 zum Arbeitsdienst nach Kärnten verschleppten Ukrainerin dokumentierte, hieß der Text Die Verschleppung. Er basierte auf den per Tonband aufgenommenen Lebenserinnerungen, die Njetotschka Iljaschenko vulgo Starzer Vale im Bergdorf Mooswald bei Fresach mit wachsendem Vertrauen dem damals 30-jährigen Autor erzählte. Der hatte sich, an Wien schnell verzweifelt, von Sommer 1981 bis Herbst 1982 auf ihrem Bauernhof einquartiert, um seinen Roman Muttersprache zu vollenden.

In der Rezeption der Verschleppung – sie erschien vorab in FAZ und Kleiner Zeitung als Fortsetzungsroman – standen die Gräuel der von Stalin inszenierten Hungersnot Holodomor ebenso im Vordergrund wie deren inhumane Überbietung durch den Terror der Nationalsozialisten. Dass Kiew vorkam und eine kleine Siedlung am Ufer des Dnjepr, war vor 40 Jahren ebenso nebensächlich wie der Umstand, dass sich Josef Winkler in Mooswald ein neuer Blick auf sein Heimatdorf Kamering eröffnete, der wichtig für seine ganze literarische Entwicklung wurde.

Dann aber kam Putins Angriffskrieg

Noch nichts geändert hatte sich an der Ausgangslage, als Winklers französischer Übersetzer im vorvorigen Herbst partout Die Verschleppung übersetzen wollte. "Wenn schon, dann doch etwas, das ganz von mir stammt", war der Autor verwundert. Dann aber kam Putins Angriffskrieg, kam der 24. Februar 2022. Auf einmal vervielfachte die Gegenwart die historische Tragik. Die Übersetzung wurde fertig und hieß jetzt, ebenso wie die parallel sofort fällige erweiterte Neuauflage bei Suhrkamp: Die Ukrainerin.

Weil es doch sehr erstaunlich ist, dass ein Text solche Wechsel der historischen Bezüge nicht nur unbeschadet übersteht, sondern sogar mit einem Bedeutungszuwachs, hat das Klagenfurter Ensemble zu Recht seinen Heimvorteil genützt und den Prosatext umgehend dramatisiert. Vier Schauspielerinnen vermitteln auf einer von blutroten Heumandeln umsäumten Spielfläche das Lebensdrama der Njetotschka. Voller Anspielungen auf alles, was wir als Nachrichtenkonsumenten im Bewusstsein haben.

Mitverschleppte Schwester

Handwerklich sehr solid und für das KE erstaunlich unverspielt hat Rüdiger Hentzschel die Prosa in variierende Sprechtextrollen für Henriette Rauth, Simona Sbaffi, Katharina Stadtmann und Nadine Zeintl gegliedert. Katharina Stadtmann ist unsentimental berührend zumeist die Verschleppte als Mädchen, Simona Sbaffi ihre abgeklärte, in Kärnten heimisch werdende Variante als Starzer Vale. Henrietta Rauth gibt die unbeugsame ältere, lebenstüchtigere, aber nach Kärnten mitverschleppte Schwester.

Und eigens erwähnen muss man wohl Nadine Zeintl: Schauspielerisch macht sie zweifellos viele leere Kilometer, bei ihren Emporkömmlingen von KPdSU wie von NSDAP wäre weniger mehr. Aber dann ist sie immer wieder auch sehr witzig als der Autor (= Josef Winkler) oder im nächsten Moment heroisch als Njetotschkas krisengeschüttelte Mutter. Einmal rettet sie ihr weiter, weißer russischer Pelzmantel vor dem Ertrinken im vereisten Dnjepr (Kostüm und Ausstattung: Markus Kuscher). Am Ende heben sich seine Schöße als die Flügel des Todes. (Michael Cerha, 2.5.2023)