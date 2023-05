In der Nacht auf den 20. April sind mehrere Angreifer in der U6-Station Jägerstraße auf einen Mann losgegangen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Im Zusammenhang mit dem tödlichen Überfall mit einer Machete in einer Wiener U-Bahnstation in der Brigittenau laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Die Polizei konnte weitere Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Tat gewinnen. Mögliche Fotos, die die mutmaßlichen Täter zeigen, gibt es derzeit nicht, sagte die Exekutive auf Anfrage am Montag.

Die Hintergründe der brutalen Tat dürften sich laut Polizei im Zusammenhang mit der Drogenszene zugetragen haben. Ein Verdächtiger war auf der Flucht vor der Polizei nach der Tat in den Donaukanal gesprungen, er wurde gerettet und festgenommen. Es handelt sich laut Polizei um einen 31 Jahre alten algerischen Staatsangehörigen. Der Mann schwieg bisher eisern in seinen Einvernahmen. Die Polizei fahndet weiter.

Opfer erlag Verletzungen

Das Opfer ist ein 24-jähriger Algerier. Er wurde noch in ein Spital gebracht, erlag aber seinen schweren Verletzungen.

In der Nacht auf den 20. April waren mehrere Unbekannte in der U6-Station Jägerstraße auf das Opfer losgegangen. Zeugen wählten gegen 00.50 Uhr den Polizei-Notruf. Als die Beamten eintrafen, fehlte von den Angreifern und den Waffen jede Spur. (APA, red, 1.5.2023)