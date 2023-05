Den Auftakt zur Reifeprüfungssaison machen wieder Latein und Griechisch, am Mittwoch folgt das Fach Mathematik. Foto: APA / Herbert Neubauer

Am Tag nach der Arbeit beginnt heute (2. Mai) für die Abschlussklassen der Schulen mit Matura – allgemein bildende und berufsbildende – sowie all jene, die die Berufsreifeprüfung ablegen wollen, die heurige Reifeprüfungssaison. Die ersten zwei Fächer sind auch heuer wieder die klassischen Sprachen Latein und Griechisch, am Mittwoch steht Mathematik auf dem Programm.

Am Donnerstag pausiert die Reifeprüfung, weil Oberösterreich den Landesfeiertag begeht, am Freitag folgt dann für alle das Fach Deutsch. Nach dem Wochenende zum Erholen oder noch einmal Üben geht es am Montag mit den schriftlichen Klausuren in Spanisch bzw. Kroatisch, Slowenisch und Ungarisch weiter, gefolgt von Englisch am Dienstag (9. Mai) und Französisch am Mittwoch. Den Abschluss bildet Italienisch am 11. Mai.

Negative schriftliche Klausurarbeiten können durch mündliche Kompensationsprüfungen (je nach Fach) am 31. Mai oder 1. Juni ausgebessert werden.

Ab Ende Mai müssen dann noch die mündlichen Prüfungen absolviert werden – abhängig davon, welches Modell die Kandidatinnen und Kandidaten gewählt haben, müssen sie zwei Mal mündlich antreten (bei vier Klausurarbeiten) oder drei Mal (bei drei gewählten Klausuren) – und dann kommt am Ende hoffentlich eine Zahl heraus, die eine positive Ziffernnote für die gebotene Leistung bedeutet.

Die Matura lässt sich aber auch noch in anderen Zahlen beschreiben. Im Folgenden fünf ausgewählte Zahlen rund um die Reifeprüfung.