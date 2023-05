Die Modewelt feierte sich anlässlich der Met Gala am Montagabend in New York

Neben den Oscars gehört sie zu den wichtigsten Modeevents des Jahres: Mit der New Yorker Met Gala wurde die alljährliche große Modeausstellung im Metropolitan Museum of Art eröffnet. Deren Titel lautet heuer "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". In der Ausstellung, die bis 16. Juli zu sehen sein wird, sind 150 Entwürfe des 2019 verstorbenen Modedesigners für so unterschiedliche Unternehmen wie Balmain, Patou, Chloé, Fendi oder Chanel zu sehen. Auf dem roten Teppich huldigte die internationale Prominenz dem 2019 verstorbenen Designer und dessen persönlichem Look.