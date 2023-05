Das kleine Fürstentum könnte in Personalunion mit den britischen Königreichen regiert werden, wenn es nach den Vorstellungen der Jakobiten geht. Diese erkennen den Thronanspruch Windsors nicht an und halten das United Kingdom für illegal

Dereinst werden die Teilkönigreiche des United Kingdom auf eine andere Weise vereinigt werden, und zwar in einer Personalunion mit dem Fürstentum Liechtenstein. So wird es geschehen, wenn sich die Geschichte nach der Vorstellungen der Jakobiten entwickelt – denn der Anspruch des Hauses Windsor auf den britischen Thron wird nicht von allen Seiten anerkannt.

Nicht alle halten den Thronanspruch von Charles Mountbatten-Windsor für legitim. Foto: AFP/Melville

Im Spannungsfeld zwischen Katholiken und Protestanten hatte sich am Ende des 17. Jahrhunderts auf den britischen Inseln ein Konflikt aufgebaut, der sich im Jahr 1788 in der Glorious Revolution entlud und den König sein Amt kostete. Der aus dem Haus Stuart stammende King James II. regierte seit 1685 die Königreiche England, Irland und Schottland – Letzteres als James VII. Er folgte seinem Bruder Charles II. auf dem Thron nach, der nach dem Ende der Herrschaft des Cromwell-Protektorats und der darauffolgenden Stuart-Restauration für zweieinhalb Jahrzehnte die Geschicke des Landes lenkte. Der Vater der beiden Brüder, Charles I., war unter der Herrschaft Oliver Cromwells 1649 geköpft worden.

Katholischer Konvertit

Doch James – in der lateinischen Form Jacobus, wovon sich die Jacobites ableiten – war im Exil in Frankreich zum Katholizismus konvertiert. Er machte kein Geheimnis aus seinem Wunsch, das seit Henry VIII. von Rom abgefallene Königreich zu rekatholisieren. Seine Amtsübernahme wurde dennoch zugelassen, denn aus erster Ehe hatte James zwei protestantische Töchter, Mary und Anne, und die Geburt weiterer Thronfolger schien unwahrscheinlich, schließlich war der König bei Amtsantritt bereits 51 Jahre alt. Doch dann stellte sich doch noch weiterer Nachwuchs aus James' zweiter, katholischer Ehe mit der Prinzessin von Modena Maria Beatrice d’Este ein – nach dem frühen Tod von fünf Kindern und ebenso vielen Totgeburten: Der neue Prince of Wales, James Francis Edward Stuart, wurde im Juni 1688 geboren und damit zum rechtmäßigen Nachfolger von James II.

Schon 1685 hatte James im Konflikt über diverse Postenbesetzungen mit Katholiken – der 1673 beschlossene Test Act schloss Katholiken de facto von allen öffentlichen Ämtern aus – das Parlament vertagt und 1687 aufgelöst. Es trat in seiner Amtszeit nicht mehr zusammen, schließlich musste es vom König selbst einberufen werden. James erließ die Declaration of Indulgence (die "Nachsichtserklärung"), mit der die diskriminierenden antikatholischen Gesetze außer Kraft gesetzt wurden, und verlangte die Verlesung in den anglikanischen Kirchen. Den Erzbischof von Canterbury und weitere Bischöfe ließ er verhaften und wegen Volksverhetzung vor Gericht stellen, wo sie Ende Juni 1688 jedoch freigesprochen wurden.

Einladung zur Invasion

Mehrere protestantische Adelige, die als die "unsterblichen Sieben" in die Geschichte eingingen, forderten am selben Tag den Statthalter der Vereinigten Niederlande, Willem Hendrik van Oranje, den Ehemann von James' ältester Tochter Mary, in einem Brief zu einer Invasion Englands auf, um ihn hier als King William III. ausrufen zu lassen – eine Einladung, die dieser Anfang November 1688 mit einer Landung bei Brixham im Südwesten Englands angenommen hatte. Begleitet wurde der Oranier von einer Flotte von mehr als 460 Schiffen mit 40.000 Mann.

William III. war der Sohn des Statthalters der Vereinigten Niederlande Willem II. van Oranje und Princess Royal Mary Henrietta Stuart – James' Schwester. Der Großvater Williams war mütterlicherseits also Charles I., damit war William sowohl der Schwiegersohn als auch der Neffe von James II.

Der König flieht

Dieser erkannte, dass er auf verlorenem Posten war, die die Protestanten in seiner Armee den Gehorsam verweigerten. Er setzte sich im Dezember nach Frankreich zu Louis XIV. ab.

Da ohne König das reguläre Parlament nicht einberufen werden konnte, ließ William ein improvisiertes Convention Parliament einsetzen. Dieses erklärte, dass es sich bei James' Flucht um eine Abdankung handle, der Thron auch nicht an seinen Sohn James Francis Edward übergegangenen und damit frei sei. James' Tochter Mary wurde zur Königin erklärt, die sich mit ihrem Mann als Mary II. und William III. den Thron teilen solle. In der Bill of Rights wurde die Thronfolge festgeschrieben, und nach dem Tod des kinderlos gebliebenen Herrscherpaares 1694 respektive 1702 wurde James' zweite Tochter Anne Queen.

Hannoveraner übernehmen die Inseln

Davor wurde im Jahr 1701 die weitere und bis heute gültige Nachfolgeregelung im Act of Settlement geregelt. Darin wurde festgehalten, dass nur protestantische Erben den Thron beanspruchen können. Als Nachfolgerin Queen Annes wurde ihre entfernte Cousine Sophie von der Pfalz eingesetzt, die eine Enkeltochter von James I. und die letzte verbliebene protestantische Nachfahrin der Stuarts war und durch die Ehe mit ihrem Mann Ernst August von Braunschweig-Calenberg Kürfürstin in Hannover wurde. Sophie starb jedoch 1714 nur sieben Wochen vor Anne und verpasste so den Thron, der an ihren Sohn Georg Ludwig ging.

George I. begründete in Großbritannien damit das bis 1901 herrschende House of Hanover. Bis zum Regierungsantritt von Queen Victoria im Jahr 1837 bestand eine Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover. Das House of Hanover wurde vom House of Saxe-Coburg and Gotha abgelöst, das sich 1917 wegen des Ersten Weltkrieges aus politischen Gründen in House of Windsor umbenannte.

Aufstände

Doch die Anhänger James' gaben den Thronanspruch ihres Königs nicht auf. Schon 1689 kam es in Schottland zu einem ersten jakobitischen Aufstand, gegen den William brutal vorging. In Irland wiederum versuchte James Fuß zu fassen und landete mit einem französischen Heer bei Kinsale im Süden der Insel. 1690 jedoch verlor James in der Schlacht am Boyne. Er musste sich nach Frankreich zurückziehen, was ihm die Iren als Feigheit auslegten. In Irland erinnert man sich an ihn als "Séamus a' chaca" – "James der Beschissene". James' Niederlage ist die Basis des Nordirlandkonfliktes. Die Unionisten feiern den Tag der Schlacht am Boyne bis heute mit Paraden, den Oraniermärschen.

In Nordirland werden traditionell am Vorabend des Sieges der Schlacht am Boyne riesige Scheiterhaufen angezündet. Foto: AFP/Faith

Oranier beim Marsch durch Belfast. Foto: Reuters/McErlane

James ließ während seines Kampfes gegen die Truppen Williams auch Notgeld prägen wie diesen Shilling aus dem März 1690. Die als "gun money" bekannten Münzen wurden aus unedlen Metallen geprägt – nicht nur aus Kanonen, wie der Name vermuten lässt, sondern auch aus Schrott und Kirchenglocken. Foto: Imago

Acts of Union

Die neuen Herrscher in London kümmerten sich wenig um die Bedürfnisse der anderen Landesteile, die sie im Großen und Ganzen im Stich ließen. Im Jahr 1700 war das Projekt einer schottischen Kolonie in Panama katastrophal gescheitert, unter anderem wegen der Verweigerung Englands zur Unterstützung. Dies zerrüttete die Finanzen Schottlands und führte dazu, dass Queen Anne mit den Acts of Union im Jahr 1707 die schottische Unabhängigkeit endgültig beseitigen konnte.

1708 versuchte James' Sohn James Francis Edward mit Unterstützung von Louis XIV. eine Invasion in Schottland, die aber wegen Schlechtwetters scheiterte. 1715 landete der Königssohn, nach der Zählung der Jakobiten "James III. und VIII.", der als "The Old Pretender" ("der alte Prätendent") in die Geschichte einging, während eines neuerliches Aufstandes in Schottland, musste sich aber bald wieder auf das Festland zurückziehen. 1722 folgte ein Putschversuch und 1745 schließlich der nächste große Aufstand.

Bonnie Prince Charles marschiert in England ein

Diesmal war Charles Edward Stuart federführend. Der Sohn des alten Prätendenten und der polnischen Prinzessin Maria Clementina Sobieska konnte ab dem Sommer mit Ausnahme der Burgen von Edinburgh und Stirling ganz Schottland unter seine Kontrolle bringen und marschierte mit 5.000 Highlandern in England ein. Manchester und Lancaster wurden erobert, und im Dezember standen die Truppen des Young Pretenders nur noch rund 150 Kilometer von London entfernt. Dennoch zog sich "Bonnie Prince Charlie" wieder nach Schottland zurück, was den Königstruppen die Möglichkeit zur Gegenoffensive gab.

Im April 1746 wurden die erschöpften Truppen der Jakobiten in der Schlacht von Culloden bei Inverness von der britischen Armee unter der Führung des Herzogs von Cumberland, Prince William Augustus – dem Sohn von König George II. – vernichtend geschlagen. Angeblich waren nur 25 Minuten nötig, um die aufständischen niederzumetzeln. Charles flüchtete in Frauenkleidern mit einem Ruderboot nach Skye und konnte sich schließlich nach Frankreich absetzen, während Cumberland einen blutigen Rachefeldzug gegen die Jakobiten führte. Den Highländern wurde in der Folge im Disarming Act das Tragen von Waffen und ihrer Highland-Tracht gesetzlich verboten.

Unglücklicher Bonnie Prince Charlie

Bonnie Prince Charlie fand in Europa keine weitere Unterstützung mehr für die Anliegen der Jakobiten, er starb 1788, genau hundert Jahre nach der Vertreibung seines Großvaters James II. Sein Bruder Henry Benedict, nach Zählung der Jakobiten Henry IX. und I., war der Letzte, der den Anspruch auf den Thron stellte. Der Kardinalherzog von York starb kinderlos im Jahr 1807. Er wurde im Petersdom in Rom beigesetzt, wo auch der alte und der junge Prätendent begraben liegen.

Die jakobitische Thronfolge ging nunmehr an das Haus Savoyen unter Charles Emmanuel IV. – seine Ururgroßmutter Henrietta Anne war die Tochter von König Charles I. Über das Haus Habsburg-Lothringen ging der Thronanspruch schließlich an die ehemalige bayerische Königsfamilie des Hauses Wittelsbach. Deren aktuelles Oberhaupt, der 89-jährige Franz von Bayern, ist kinderlos – erst kürzlich gab er bekannt, dass er seit Jahrzehnten in einer homosexuellen Beziehung lebe. Daher sind in der weiteren Reihung der Prätendenten in der jakobitischen Sichtweise Franz' Bruder Max Emanuel in Bayern und dessen Tochter Sophie in Bayern die rechtmäßigen Thronfolger für die britische Krone.

Liechtensteinisch-britische Personalunion

Sophie ist mit dem liechtensteinischen Erzprinzen Alois verheiratet, mit dem sie vier Kinder hat. 1995 wurde Joseph Wenzel geboren – in London. Er ist damit der Erste in der Liste der Thronprätendenten seit dem Sohn des gestürzten James II., der auf britischem Boden zur Welt kam. Unter ihm wird es, wenn es nach den Jakobiten geht, zur Personalunion zwischen dem Fürstentum und den Teilreichen des United Kingdom kommen.

Franz von Bayern ist das Familienoberhaupt der Wittelsbacher und der derzeitige Thronprätendent der Jakobiten. Foto: Imago

Sophie Herzogin in Bayern ist die älteste Tochter von Max Emanuel Herzog in Bayern und damit die Nichte von Franz von Bayern. Sie ist Erbprinzessin von und zu Liechtenstein – mit ihrem Mann Alois, dem Thronfolger des Fürstentums, hat sie vier Kinder. Das älteste derer, der 1995 geborene Joseph Wenzel, wird aus heutiger Sicht einmal Fürst von Liechtenstein und in Personalunion der Prätendent für die britische Krone sein. Foto: EPA/Singer

Allerdings haben die Wittelsbacher niemals selbst den Anspruch auf den britischen Thron erhoben. Franz von Bayern ließ über einen Sprecher erklären, dass die Frage lediglich eine hypothetische sei, die ihn nicht weiter kümmere. Im Jahr 1987 besuchte der damalige Prince of Wales und nunmehrige Charles III. seinen potenziellen Herausforderer in seinem Nymphenburger Schloss. Damals erklärte Charles, dass Franz' Anspruch wahrscheinlich sogar besser sei als sein eigener. Dennoch wird bei der Krönung Charles' am Samstag wohl kein Herausforderer die Zeremonie beeinspruchen. (Michael Vosatka, XXXXX.5.2023)