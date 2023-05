Der Kandidat der konservativen Regierungspartei Partido Colorado wurde am Sonntag zum Präsidenten gewählt. Protestierende werfen den Behörden Wahlbetrug vor

Anhänger des Präsidentschaftskandidaten Paraguayo Cubas. Foto: REUTERS / CESAR OLMEDO

Asuncion – Nach der Präsidentenwahl in Paraguay haben Anhänger des unterlegenen Kandidaten Paraguayo Cubas gegen das Ergebnis protestiert. Hunderte von ihnen versammelten sich am Montagabend (Ortszeit) vor dem Wahlamt in der Hauptstadt Asunción und warfen den Behörden Wahlbetrug vor, wie die Zeitung ABC Color berichtete. "Sie haben uns die Wahl gestohlen", sagte Cubas im Radiosender Ñandutí. Die Polizei riegelte den Sitz des Wahlamtes ab.

In anderen Teilen des südamerikanischen Landes errichteten die Anhänger des Oppositionspolitikers Straßensperren. Bei der Wahl am Sonntag war der Kandidat der konservativen Regierungspartei Partido Colorado, Santiago Peña, zum neuen Präsidenten gewählt worden. Seine Partei hat in den vergangenen 76 Jahren nur einmal eine Wahl verloren. Der langjährige Abgeordnete Efraín Alegre von der Radikal-Liberalen Partei kam auf den zweiten Platz. Cubas, der sich als Systemkritiker darstellt, erreichte Platz drei. (APA, 2.5.2023)