Khader Adnan war ein prominentes Mitglied der Extremistengruppe Islamischer Jihad. Foto: imago/Xinhua

Jerusalem/Aleppo – Ein prominentes Mitglied der Extremistengruppe Islamischer Jihad ist israelischen Angaben zufolge nach einem Hungerstreik im Gefängnis gestorben. Kurz darauf wurden drei Raketen aus dem Gaza-Streifen auf Israel abgefeuert. Damit droht eine Eskalation der Gewalt.

Khader Adnan sei am Dienstag nach 87 Tage langer Verweigerung der Nahrungsaufnahme bewusstlos in seiner Zelle aufgefunden worden, teilte die Gefängnisbehörde mit. Adnan habe medizinische Behandlungen verweigert. Die aus dem Gaza-Streifen abgefeuerten Raketen gingen in offenem israelischen Gelände nieder. In der grenznahen Region war Luftalarm ausgelöst worden.

Adnan war mindestens fünf Mal im Hungerstreik

"Unser Kampf geht weiter, und der Feind wird einmal mehr erkennen, dass seine Verbrechen nicht ohne Antwort bleiben werden", teilte der Islamische Jihad mit. "Der Widerstand wird mit aller Kraft und Entschlossenheit fortgesetzt." Die Gefangenen-Vertretung im Gaza-Streifen WAED sprach von einer kaltblütigen Hinrichtung Adnans.

Der 45-Jährige war eine bekannte Persönlichkeit des Islamischen Jihad im besetzten Westjordanland, das im Krieg von 1967 von Israel erobert worden war. Israel warf Adnan Terrorismus vor. Während seiner verschiedenen Inhaftierungen seit 2004 trat er mindestens fünf Mal in den Hungerstreik.

Ein Toter bei israelischem Angriff auf Flughafen von Aleppo

Bei einem Raketenangriff Israels auf den Flughafen in Aleppo ist unterdessen nach Angaben syrischer Staatsmedien ein Soldat getötet worden. Sieben weitere Menschen, darunter zwei Zivilisten, seien verwundet worden, berichteten staatliche syrische Medien am Dienstag unter Berufung auf einen Militärvertreter. Der Flughafen sei nach dem Angriff außer Betrieb. Auch einige Orte in der Nähe seien getroffen worden.

Israel hat wiederholt Angriffe gegen angeblich iranische Ziele in Syrien durchgeführt. Dort haben von Teheran unterstützte Streitkräfte im vergangenen Jahrzehnt Präsident Bashar al-Assad im syrischen Bürgerkrieg unterstützt. Israel sieht die Präsenz des Iran im Nachbarland als strategische Bedrohung an. (APA, 2.5.2023)