FPÖ 1. Mai in Linz: Kickl sah sich als nächsten Bundeskanzler

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat die traditionelle blaue Kundgebung am 1. Mai einmal mehr für den Kanzleranspruch genutzt. Als Kanzler werde er gegen Migranten, das Gendern und die ORF-Haushaltsabgabe vorgehen, sagte Kickl in einem Bierzelt in Linz