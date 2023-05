Faltbare Smartphones sind außerhalb Chinas bisher weitgehend die Domäne eines einzigen Herstellers: Samsung. Doch nun könnte das Unternehmen schon bald Konkurrenz bekommen, und zwar von Android-Hersteller Google selbst.



Pixel Fold

Der auf Leaks spezialisierte Journalist Evan Blass hat auf seinem Twitter-Konto die ersten "offiziellen" Produktbilder des Pixel Fold veröffentlicht. "Offiziell" im Sinne, dass sie recht augenscheinlich von Google selbst stammen, aber nun vorab durchgesickert sind. Nach einem kurzen Video sowie inoffiziellen Renderings gibt es nun also einen recht genauen Blick darauf, wie das erste faltbare Smartphone von Google aussehen dürfte.

Ein offiziell aussehendes Produkt-Rendering des Pixel Fold. Grafik: Google / Evleaks

Dabei fallen vor allem zwei Dinge auf: So scheint das Pixel Fold deutlich enger zu schließen als etwa Samsungs Fold-Reihe, die doch einen deutlichen Abstand zwischen den Bildschirmhälften aufweist. Zu diesem Eindruck passen auch jene Spezifikationen, die Blass ebenfalls in Erfahrung gebracht haben will. Demnach soll das Pixel Fold zusammengefaltet nur 12,1 Millimeter dick sein, aufgefaltet kommt es dann gar nur auf 5,8 Millimeter. Zum Vergleich: Das Galaxy Z Fold 4 kommt an der dicksten Stelle auf 15,8 Millimeter.

Formfaktor

Zudem ist der Formfaktor etwas anders als bei Samsungs Fold und erinnert eher an die faltbaren Smartphones von Oppo. So ist das angeblich 5,5 Zoll große Front-Display deutlich breiter als jenes von Samsung – das führt dazu, dass der innere Bildschirm ein Querformat aufweist. Dieses soll früheren Leaks zufolge übrigens 7,6 Zoll groß sein.

Aufgefaltet zeigt sich ein deutlicher Rahmen ober- und unterhalb des Bildschirms Grafik: Google / Evleaks

Die Seitenansicht lässt ein recht enges Zusammenklappen vermuten – was auch zu den geleakten Spezifikationen passen würde. Grafik: Google / Evleaks

Was die Bilder aber ebenfalls klarmachen: Das Pixel Fold weist ober- und unterhalb des Bildschirms einen wesentlich größeren Rahmen auf, als es etwa der Konkurrent von Samsung tut.



Über den Grund dafür lässt sich nur spekulieren. Klar ist aber, dass im oberen Rahmen eine Kamera angebracht ist – auf ein Modell unter dem Display, wie es Samsung verwendet, verzichtet man also. Denkbar wäre aber auch, dass man einfach mehr Rahmen zum Halten bieten will – oder aber es ist eine Konsequenz eines anderen Scharniers, als es Samsung verwendet.

Starke Kamera?

Ebenfalls einmal mehr zu sehen ist das Kameramodul, das an das Pixel 7 Pro erinnert. Es dürfte hier also neben einer Haupt- auch wieder eine Ultraweitwinkel- und eine Telekamera geben. Letzter soll laut Blass auch eine 5x optische Vergrößerung bieten – eben wie beim Pixel 7 Pro.

Ausblick

Dass es bereits fertig wirkende Produktfotos gibt, weist auf eine baldige Vorstellung des Pixel Fold hin. Dazu passt, dass das Gerät mittlerweile in einem Eintrag bei der US-Regulierungsbehörde FCC aufgetaucht ist.

Entsprechend könnte schon in wenigen Tagen die offizielle Präsentation des Geräts erfolgen – findet doch am 10. Mai die Google I/O-Konferenz statt, die das Unternehmen üblicherweise auch für die Vorstellungen neuer Hardware nutzt. Eine der offenen Fragen bleibt dabei der Preis. Zuletzt war dabei zu hören, dass Google das Pixel Fold in Samsung-Regionen ansiedeln will, der Preis mit rund 1.700 US-Dollar also in sehr hohen Regionen liegen soll. (apo, 2.5.2023)