Die WHO hat wegen Ausbrüchen in zahlreichen Ländern 2022 eine internationale Notlage ausgerufen. Entwarnung gibt es weiterhin nicht. Auch 2023 gab es einen Fall in Österreich

Die WHO zählt Mpox aktuell zu den drei gefährlichsten Viren aus dem Tierreich – neben Vogelgrippe und Denguefieber. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Vor einem Jahr haben die Affenpocken für weltweite Schlagzeilen gesorgt. Mittlerweile ist der Ausbruch – einer der größten bisher – kaum noch ein Thema. Trotzdem gehört der Erreger für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den drei gefährlichsten Virengruppen aus der Tierwelt, die ständig überwacht werden sollten. "Wir könnten in drei Jahren eine Virusvariante haben, die deutlich weniger gut einzudämmen ist – das ist ein echtes Risiko", sagt WHO-Affenpockenexpertin Rosamund Lewis.

Vor genau einem Jahr tauchte Mpox, wie die Krankheit mittlerweile genannt wird, erstmals auf. Die Angst vor einer neuen Pandemie ging um, kaum dass die verheerende Coronavirus-Pandemie im Rückgang war. Großbritannien meldete der WHO den ersten Fall am 7. Mai 2022. Die meisten neu betroffenen Länder hatten die Ausbrüche aber bereits nach wenigen Monaten wieder unter Kontrolle.

Mpox ist aber nicht die einzige Viruserkrankung aus dem Tierreich, die der WHO Sorgen bereitet. Die beiden anderen Virengruppen, die von ihr streng überwacht werden, sind Vogelgrippe auslösende Influenzaviren sowie Viren-Krankheiten, die durch Aedes-Mücken übertragen werden, darunter Denguefieber, Gelbfieber, Zika und Chikungunya.

Höchste Alarmstufe der WHO

Das Mpox-Virus, das praktisch nur aus wenigen afrikanischen Ländern bekannt war, breitete sich 2022 plötzlich in größerem Stil von Mensch zu Mensch in anderen Ländern aus. Der WHO wurden seit Anfang 2022 aus 111 Ländern – darunter auch Österreich – mehr als 87.000 Mpox-Fälle gemeldet (Stand 25. April). In 130 Fällen starben die Erkrankten. Bis heute gilt ein Gesundheitsnotstand, eine "gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite" (PHEIC). Das ist der höchste Alarm, den die WHO verhängen kann.

"Es ist besorgniserregend, dass das Virus aus seiner ökologischen Nische in Zentral- und Westafrika herausgetreten ist", sagte die Direktorin der WHO-Abteilung für Epidemie- und Pandemievorbereitung, Sylvie Briand, in Genf. "Es könnte sich verändern, ansteckender werden oder eine anfällige Bevölkerungsgruppe infizieren, die bisher verschont geblieben ist." Das wären beispielsweise Schwangere oder Kleinkinder. "In diesen Gruppen könnte die Krankheit einen deutlich schwereren Verlauf nehmen." Bisher waren von dem aktuellen Ausbruch vor allem Männer betroffen, die Sex mit Männern haben. Prinzipiell kann sich aber jeder bei engem Körperkontakt anstecken.

328 Fälle in Österreich

Deutschland gehörte zu den zehn Ländern mit den höchsten Fallmeldungen, hinter den USA mit mehr als 30.000 Fällen, Brasilien, Spanien, Frankreich, Kolumbien, Mexiko, Peru und Großbritannien. Über die Verbreitung sagt das nur bedingt etwas aus. Nicht alle Länder haben ein gutes Überwachungssystem. Vor allem in afrikanischen Ländern gibt es laut WHO-Angaben begrenzte Testmöglichkeiten.

In Österreich wurden seit 23. Mai 2022 laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) 328 Fälle der meldepflichtigen Krankheit registriert (Stand 28. April 2023). Eine am 7. April gemeldete Mpox-Infektion sei die erste im Jahr 2023 gewesen.

Es gibt drei Impfstoffe, die das Risiko einer Ansteckung deutlich verringern. In Österreich sind Imvanex und der US-Impfstoff Jynneos mit einer Zulassung der US-amerikanischen Behörde FDA gegen Mpox in begrenzter Anzahl verfügbar, berichtet die AgesS.

Eine Mpox-Infektion überträgt sich unter Menschen durch engen Körperkontakt. Man erkennt sie an Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen sowie einem Hautausschlag mit Pusteln. Das Virus stammt vermutlich ursprünglich von kleinen Säugetieren wie Sonnen- oder Streifenhörnchen oder Riesenhamsterratten. Mpox ist verwandt mit den seit den 1980er-Jahren ausgerotteten klassischen Menschenpockenviren, die jahrhundertelang gewütet hatten. (APA, red, 2.5.2023)