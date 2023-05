Justin Theroux (links) als G. Gordon Liddy und Woody Harrelson als E. Howard Hunt in "White House Plumbers". Foto: AP / Phil Caruso

Ohne das richtige Werkzeug kommen die ehrgeizigsten Einbrecher nicht weit. Diese Lektion mussten auch jene Männer lernen, die 1972 nicht weniger als viermal versuchten, in den Watergate-Komplex, das Hauptquartier der US-Demokraten, einzubrechen. Die Serie White House Plumbers, zu sehen auf Sky, erzählt dieses berühmt-berüchtigte Kapitel amerikanischer Geschichte genüsslich als Farce.

Die Miniserie nimmt dabei den legendären Watergate-Informanten "Deep Throat" beim Wort. Der erklärte in Alan J. Pakulas Verschwörungsthriller Die Unbestechlichen, dass man den von Medien kreierten Mythen über die Affäre nicht glauben solle und es sich bei den Hintermännern des Skandals um nicht sehr helle Köpfe handle. Im Fokus von White House Plumbers stehen die von Woody Harrelson und Justin Theroux gespielten Ex-Agenten E. Howard Hunt und G. Gordon Liddy, die helfen sollten, Informationslecks im Weißen Haus abzudichten. Stattdessen besiegelte das Duo mit seiner Ungeschicklichkeit den Fall von Präsident Richard Nixon.

Trailer zu "White House Plumbers". HBO

Während sich Hunt nach seiner Zeit beim CIA bei einer PR-Agentur und als Krimiautor verdingt, legt der von Theroux als stramm rechte Comicfigur angelegte Liddy für Besucher schon einmal eine Schallplatte mit Hitler-Reden auf. In ihrem neuen Job als "White House Plumber" überbieten sich die beiden gegenseitig an Eifer und Tollpatschigkeit. Das sorgt für Lacher, gleichzeitig wird man das Gefühl nicht los, dass hier jemand sehr gnädig davonkommt. Gewiss ist nach fünf Folgen und manchem Hänger vor allem eines: dass die in der Realität wurzelnde Satire wohl besser in einem Spielfilm aufgehoben wäre. (Karl Gedlicka, 2.5.2023)