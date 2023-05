Stabile Quoten gab es für die meisten TV-Sender im April. Foto: Elmar Gubisch

Wien – Der April hat zwar wechselhaftes Wetter mit sich gebracht, dem ORF und den meisten privaten Fernsehsendern aber konstante Quoten beschert. So hält die ORF-Sendergruppe laut Teletestdaten wie im April des Vorjahres bei 32 Prozent Marktanteil. Einem Zuwachs bei ORF 1 stand ein Rückgang bei ORF 2 gegenüber. ATV und Puls 24 legten leicht zu. ServusTV und oe24.tv präsentierten sich konstant. Puls 4 verlor etwas an Marktanteilen.

ORF 1 legte in der Gesamtzielgruppe (12+) von 7,1 Prozent auf 8,4 Prozent Marktanteil zu und erreichte damit den besten Wert seit 2018. Auch bei den 12- bis 49-Jährigen (Kernzielgruppe) verbuchte der öffentlich-rechtliche Sender einen leichten Zuwachs auf 10,5 Prozent Marktanteil (plus 0,3 Prozentpunkte). Gut kamen beim Publikum etwa der Landkrimi "Steirerangst" (839.000 Zuschauer), eine Ausgabe der "Dancing Stars" (753.000 Zuschauer) oder auch das ÖFB-Cup-Finale Rapid Wien gegen Sturm Graz (719.000 Zuschauer) an.

Quotenbringer Salzburg-Wahl

ORF 2 rutschte in der Gesamtzielgruppe auf 20,7 Prozent Marktanteil ab (minus 0,9 Prozentpunkte). In der Kernzielgruppe betrug das Minus 1,3 Prozentpunkte, womit 9,6 Prozent Marktanteil erreicht wurden. Auf großes Interesse stießen bei ORF 2 etwa die Berichterstattung zur Salzburg-Wahl, bei der 40 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung erreicht wurden und ca. 1,35 Mio. Personen "Bundesland heute" sahen. Getoppt wurde das von der "ZiB 1" am 10. April (ca. 1,45 Mio. Zuseher). Im fiktionalen Bereich landeten die "Rosenheim Cops" (800.000 Zuschauer), der "Tatort: Love is Pain" (776.000 Zuschauer) und das "Traumschiff" (717.000 Zuschauer) weit oben im Ranking.

Der Info- und Kulturspartenkanal ORF 3 erreichte 2,5 Prozent Marktanteil (12+). Den Monatsbestwert lieferte "Heimat Österreich: Rund um den Gosausee", das sich 207.000 Personen bei einem Marktanteil von 8 Prozent nicht entgehen ließen.

Konstantes Servus TV

Servus TV war mit einem konstanten Marktanteil von 4,3 Prozent führender Privatsender in der Gesamtzielgruppe. Auch bei den 12- bis 49-Jährigen gab es für den Salzburger Sender mit 3,3 Prozent Marktanteil keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Drei Monatsrekorde gab es im Vorabend: Die "Quizjagd" erzielte 9,6 Prozent Marktanteil (12+) und erreichte mit der Sendung am 27. April (13,1 Prozent Marktanteil) zudem einen Allzeitbestwert. Monatsbestwerte gab es auch für die "Servus Nachrichten" um 18 Uhr (9,7 Prozent Marktanteil) und "Servus am Abend" (9,4 Prozent Marktanteil).

Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe erreichte mit ihren vier Österreichsendern (ATV, ATV2, Puls 4, Puls 24) 7,3 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe. Damit lag ein leichtes Minus in Höhe von 0,2 Prozentpunkten vor. In der Kernzielgruppe, auf welche die Sendergruppe fokussiert, wurden stabile 11,1 Prozent Marktanteil verbucht.

ATV stärkster Österreichsender

Stärkster der vier Österreichsender war ATV mit 2,8 Prozent Marktanteil (plus 0,2 Prozentpunkte) in der Gesamtzielgruppe und 4,3 Prozent Marktanteil (plus 0,2 Prozentpunkte) in der Kernzielgruppe. Stark performten etwa die Formate "Amore unter Palmen", "Tinderreisen" oder "Mein Gemeindebau Österreich".

Puls 4 verlor in der Kategorie 12+ 0,5 Prozentpunkte und kam damit auf 2,5 Prozent Marktanteil. Bei den 12- bis 49-Jährigen lag ein Rückgang in Höhe von 0,3 Prozentpunkten vor, womit Puls 4 auf 4,4 Prozent Marktanteil kam und damit knapp vor ATV stärkster heimischer Privatsender war. Überdurchschnittlich performte für den Sender etwa der Auftakt zur 10. Staffel von "2 Minuten 2 Millionen" (6,4 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe). Auf Interesse stieß auch die Doku "Scheiß auf Arbeit – Lieber arbeitslos als Billigjob" (5 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe).

Zuwächse für Puls 24

Puls 24 legte sowohl in der Gesamt- als auch Kernzielgruppe leicht zu. In beiden Zielgruppe erreichte der Nachrichtensender 0,9 Prozent Marktanteil. Überdurchschnittlich viele Seherinnen und Seher zog etwa das Finale der ICE-Eishockeyliga an (bis zu 4,5 Prozent Marktanteil). 2,3 Prozent Marktanteil (12-49) erzielte eine Sondersendung zum Rennen um den SPÖ-Parteivorsitz.

Oe24.tv blieb mit 1,1 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe stabil. In der Kernzielgruppe lag für den Sender der Mediengruppe Österreich mit 1,1 Prozent Marktanteil ein leichter Rückgang in Höhe von 0,1 Prozentpunkten vor. (APA, 2.5.2023)