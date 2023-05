Angeln soll beruhigen, heißt es. Der Plan, mit einem Fischerbekannten und dessen Familie gemeinsam einen Wasserbewohner zu verspeisen, endete für einen 69-Jährigen aber vor dem Geschworenengericht. Foto: APA / AFP / CHAIDEER MAHYUDDIN

Wien – 69 Jahre lang hat Ion G. ein zumindest strafrechtlich unauffälliges Leben geführt. Doch nun sitzt der Pensionist mit schlohweißen Haaren wegen eines Mordversuchs vor dem Geschworenengericht. Er soll nach einem geselligen Abend in seiner kleinen Wohnung in Wien-Brigittenau einem 36-Jährigen in den Hals gestochen und ihn so lebensgefährlich verletzt haben. Warum, kann G. eigentlich selbst nicht recht erklären. Es ist mehr eine Vermutung, die er dem Senat unter Vorsitz von Johannes Varga mitteilt: Er wollte nicht, dass das Opfer geht. Da er sonst keine Freunde habe.

Im Jahr 1989 kam der gelernte Schuster mit seiner Gattin und der Tochter aus Rumänien nach Österreich, dessen Staatsbürgerschaft er mittlerweile besitzt. 21 Jahre habe er hier gearbeitet, betont er vor Gericht. Dass seine Gattin eine Dreiecksbeziehung unterhielt, wie er behauptet, habe er akzeptiert. Vor zehn Jahren ließ sich die Ehefrau dennoch von ihm scheiden, aus Sicht des psychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann soll das beim Angeklagten eine tiefe Kränkung ausgelöst haben.

In der Pension nach Wien gezogen

Im Ruhestand zog er seiner Tochter wegen nach Wien, wohnte allein in einer Ein-Zimmer-Wohnung. Sozialen Anschluss an andere fand er nicht wirklich, erzählt er, die Corona-Pandemie erleichterte das auch nicht. "Ich habe keine Freunde, zu mir kommt niemand zu Besuch", fasst G. seine Situation zusammen. Abwechslung fand er beim Fischen an der Donau, wo er im vergangenen Sommer auch das spätere Opfer, einen 36-jährigen rumänischen Bauarbeiter, kennenlernte, lässt der Angeklagte übersetzen.

Man freundete sich an, Weihnachten feierte G. bei seinem Anglerkollegen, dessen Lebensgefährtin und deren Neugeborenem. Drei Wochen später ergab sich die Möglichkeit für einen Gegenbesuch der Familie. "Er hat gesagt, er hat noch nie einen Wels gegessen", erinnert der Angeklagte sich. Da er einen tiefgekühlten Eigenfang daheim hatte, wurde vereinbart, diesen am Tattag gemeinsam zuzubereiten und zu verspeisen.

Bier, Schnaps und Wein

Der Gast schuppte den Fisch und nahm ihn aus, der Angeklagte filetierte ihn, die Aufgabe der Frau war die Zubereitung. "Sie sind so um 15 Uhr gekommen", schildert G., die Fischverarbeitung war aber nicht die einzige Tätigkeit. "Zu dritt haben wir eine Flasche Schnaps getrunken, danach noch Wein und Bier", gibt der 69-Jährige zu. Vor allem er becherte, eineinhalb Stunden nach seiner Festnahme wurden 2,1 Promille bei ihm gemessen.

Das Opfer schildert, dass der Fisch nie gegessen wurde, da G. am Tisch immer wieder die Gläser auffüllte und anstieß. Es wurde später, die Milch für den Säugling ging aus, das Paar wollte aufbrechen. Der Angeklagte beharrte dagegen darauf, dass alle gemeinsam bei ihm im Schlafzimmer übernachten sollten. Immer wütender wurde er, sagt das Opfer. "Er hat mit der Faust auf den Tisch gehauen und gesagt, dass wir da bleiben sollen."

Im Nachhinein sagt der von Sascha Flatz vertretene Angeklagte über den Aufbruch der Gäste: "Dann war ich sehr traurig." Er habe sich allein gelassen gefühlt. "Ich wollte ihm den gleichen Schmerz zufügen wie den, den ich in der Seele hatte", begründet er, warum er ein Filetiermesser mit rund 13 Zentimeter langen Klinge nahm und seinen Gast attackierte.

"Ich wollte ihn aber nicht töten"

"Ich wollte ihn aber nicht töten. Ich wollte ihn in die Schulter stechen", versucht G. das Gericht zu überzeugen. Tatsächlich bückte sich das Opfer gerade, um das schlafende Kind aufzuheben, als der Angeklagte ohne Vorwarnung zustach und eine fünf Zentimeter tiefe Wunde im Hals verursachte. Danach nahm G. den Säugling und ging blutverschmiert mit der Tatwaffe in der Hand zum Nachbarn, damit der die Polizei alarmiere.

Die eintreffenden Wega-Beamten und die Notärzte schafften es, den stark blutenden Verletzten so zu stabilisieren, dass er ins Spital gebracht werden konnte, wo ihm eine Operation das Leben rettete. Da auch Nerven beschädigt wurden, laboriert der Arbeiter auch vier Monate später noch an den Folgen.

Hoffen auf ewige Freundschaft

"Was kann passieren, wenn man jemandem ein Messer in den Hals sticht?", vergewissert die Staatsanwältin sich, dass dem Angeklagten die potenziellen Folgen seiner Handlung bewusst sind. "Es könnte auch zu einer Tragödie kommen, aber das war nicht meine Absicht", wiederholt der Angeklagte. Der dann noch einen Wunsch bezüglich des Opfers artikuliert: "Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir für immer Freunde bleiben."

Die Chancen dafür stehen schlecht, der Verletzte und seine Partnerin wollen in Abwesenheit des Angeklagten befragt werden. Der 36-Jährige betont auch, in G. nur einen Bekannten gesehen zu haben. "Als Freunde haben wir uns zu wenig gekannt", gibt er zu Protokoll. Die Gespräche hätten sich um Fischerei, Behördenwege oder Belanglosigkeiten gedreht. Von dem Angriff sei er völlig überrascht worden, stellt der 36-Jährige auch klar, es habe keinen Streit gegeben.

Als Verteidiger Flatz ihm die Bitte um Entschuldigung des Angeklagten ausrichtet und dessen Hoffnung auf weiteren Kontakt formuliert, bricht der Zeuge in Tränen aus. "Ich möchte ihn nicht mehr sehen, ich sehe ihn genug in der Nacht", verdeutlicht er die psychischen Folgen einer derartigen Attacke. Seine Privatbeteiligtenvertreterin möchte insgesamt 16.280 Euro für die körperlichen und seelischen Schmerzen, der Arbeitgeber des Verletzten schließt sich dem Verfahren mit 7.766,84 Euro an, die als Krankengeld fällig waren. Letztere Forderung wird akzeptiert, dem Verletzten will G. nur die Hälfte zahlen.

Drei Fragen für die Laienrichterinnen und -richter

Die Geschworenen werden von den beiden Berufsrichtern und der Berufsrichterin vor die Frage gestellt, ob es sich um einen versuchten Mord, eine absichtliche schwere Körperverletzung oder eine schwere Körperverletzung handelt. Während die Staatsanwältin in ihrem Schlussvortrag darlegt, dass es aus ihrer Sicht ein klarer Mordversuch gewesen ist, widerspricht Verteidiger Flatz. Es sei nur einmal – und das nicht besonders tief – zugestochen worden, das Opfer habe sich dabei bewegt, und sein Mandant sei erheblich betrunken gewesen, glaubt er lediglich an eine Verletzungsabsicht.

Die Laienrichterinnen und -richter sehen das schlussendlich auch so. Die Frage nach dem Mordversuch verneinen sie mit fünf zu drei Stimmen, ihre Entscheidung, G. wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung zu verurteilen, fällt dagegen einstimmig. Er wird zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt, die von ihm anerkannten Summen muss er an die Opfer zahlen. Während der Angeklagte einverstanden ist, gibt die Staatsanwältin keine Erklärung ab, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 2.5.2023)