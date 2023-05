Der Pilot eines Eurofighters bei einem Luftraumüberwachungsflug im vergangenen Jänner. Foto: Bundesheer

Manche User und Userinnen haben es vielleicht schon gehört: Das österreichische Bundesheer lässt es seit Dienstag wieder krachen. Bis 12. Mai trainieren die Piloten der Eurofighter Abfangmanöver im Überschallbereich, was sich durch den einen oder anderen Überschallknall bemerkbar machen wird. Pro Tag sind laut Verteidigungsministerium zwei derartige Manöver geplant, und zwar in der Zeit zwischen acht und 16 Uhr; am Wochenende ist Ruhe.

Bayern besorgt

Ausgenommen von Überschallflügen ist der Luftraum über Tirol und Vorarlberg sowie über Wien, den Landeshauptstädten und anderen Ballungszentren, teilte das Bundesheer mit. Dafür sorgen sich die Bayern um eine mögliche Lärmbelästigung, wie dem "Münchner Merkur" zu entnehmen ist. Da manche Flüge bis auf sieben nautische Meilen (rund 13 Kilometer) an die deutsche Grenze herankommen, könnte sich ein Überschallknall bis Bayern ausbreiten. Die Reichweite eines Big Überschallbangs beträgt gut zwanzig Kilometer in alle Richtungen.

Höchstspeed: Mach 2

Der Knall entsteht durch Stoßwellen, die am Flugzeug beim Erreichen der Überschallgeschwindigkeit von etwa 1.200 km/h entstehen. Eurofighter haben so viel Schubkraft, dass sie im Supercruise-Modus (ohne Nachbrenner) die eineinhalbfache Schallgeschwindigkeit, also Mach 1,5, erreichen können. Die Höchstgeschwindigkeit ab einer Flughöhe Höhe von 8.500 Metern ist Mach 2. Die Supersonic-Trainingsflüge finden laut Heer in einer Höhe zwischen 12.500 und 15.200 Metern statt.

Luftraumüberwachung

Die Übung findet zweimal pro Jahr statt, sie sei ein unverzichtbarer Teil des Trainings und der Ausbildung der Piloten und für eine funktionierende österreichische Luftraumüberwachung unumgänglich, wird im Verteidigungsministeriums betont. Die realen körperlichen Belastungen könnten im Flugsimulator nicht dargestellt werden. Auch die enge und äußerst zeitkritische Koordinierung zwischen Militärpiloten, Radarleitoffizieren und der Flugsicherung sei ein wesentlicher Zweck des Trainings.

Beschwerden bei Schäden

Die Lautstärke und Intensität eines Überschallknalls ist unter anderem abhängig von der Flughöhe, der Geländestruktur und der Wetterlage. In den kommenden Tagen werden etwa alpine Bereiche gemieden, wo hohe Lawinengefahr besteht. Auch Fenster gingen in der Vergangenheit schon zu Bruch, wenn Eurofighter die Schallmauer durchbrachen. Meldungen über Schäden sowie Lärmbeschwerden nehmen die Landesmilitärkommanden entgegen, online gibt es auch ein allgemeines Beschwerdeformular. (simo, 2.5.2023)