Am Freitag wird in mehr als 50 Ländern der Internationale Tag der Hebammen begangen. Die Idee dahinter ist, diesen Berufsstand und seine Arbeit zu ehren und auf die Bedeutung von Hebammen für die Gesellschaft hinzuweisen.

Wichtige Vermittlerinnen zwischen werdender Mutter und Baby: Hebammen. Foto: imago images/Panthermedia

Die zahlreichen Aufgaben der Geburtshelferinnen

Der Beruf der Hebamme wird nach wie vor in erster Linie von Frauen ausgeübt – die männliche Form dazu nennt sich Entbindungspfleger. Eine Hebamme zu finden, die einen als qualifizierte Fachkraft privat oder als Krankenkassenleistung betreut, ist für viele Frauen eine der ersten organisatorischen Herausforderungen, die man als Schwangere zu bewältigen hat. Als Hauptaufgabe von Hebammen nehmen viele Menschen die Unterstützung der werdenden Mütter während des Geburtsvorgangs wahr. Doch deren Tätigkeiten gehen weit darüber hinaus: Sie umfassen bereits im Vorfeld Beratung und Betreuung während der Schwangerschaft, bei Beschwerden oder auch Unsicherheiten hinsichtlich der Mutterschaft. Und ist das Kind geboren, sind Hebammen vielfach im Wochenbett und auch danach in helfender Funktion präsent.

So weit die Theorie – wie man die Tätigkeit der Hebamme in der Praxis erlebt, kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Wie so oft im medizinischen Kontext ist es höchst relevant, dass die Chemie zwischen den Beteiligten stimmt. Umso mehr gilt dies in einem Bereich, der sich um so intime Themen wie eine Geburt dreht. Die Auffassung der Hebamme rund um Belange wie Medikamentengabe, Homöopathie, Schmerzerleben oder Hilfsmittel zum Stillen sollte sich möglichst mit den eigenen Ansichten, Werten und Vorstellungen decken, um eine harmonische Zusammenarbeit in dieser besonderen Lebenssituation zu gewährleisten.

