Weil es mit dem Aufsagen von Muttertaggedichten nicht getan ist: eine Demonstrantin in San Salvador im März 2023, erbost wegen struktureller Benachteiligung. Foto: Imago / Sipa USA

Für mich als kugelrunden Babyboomer bildete der 1. Mai lange ein unlösbares Rätsel. Just am Tag, an dem die Arbeit ruhte, fanden Massen organisiert zusammen, um den "Tag der Arbeit" zu feiern. Sie arbeiteten erst recht wieder! Dafür waren in der goldenen Kreisky-Ära die Taschentücher, mit denen die SPÖ-Granden vor dem Rathaus winkten, größer und röter als heute. Die Anzüge waren grauer. Die Persönlichkeiten, die in ihnen steckten, sprühten jedoch Funken. Und obwohl die Frauenquote in den 1970ern im niedrigen einstelligen Bereich festklebte, war die Parteitribüne mit Persönlichkeiten wie Rosa Jochmann gespickt.

Seither hat sich das Bild der Arbeit nachdrücklich gewandelt. Nicht die Dümmsten meinen, sie stünde in noch höherem Ansehen, wenn man pro Woche weniger Zeit auf sie verwendete. Immerhin: Nach Einführung der 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich ließe sich jede Woche bequem ein "Tag der Arbeit" feiern.

Als ich, als Bub ein Sensibelchen, dem "Gröbsten" entwachsen war, beschloss der Kleinfamilienrat einstimmig, meine Mutter solle ins Erwerbsleben zurückkehren. Einstimmig hieß: Mein Vater behielt sowohl das erste wie auch das letzte Wort.

Freudloser Schlaf

Meine Mutter war, als sie mit mir schwanger ging, eine niedrig eingestufte Beamtin mit Matura gewesen. Für ihr Comeback als Lohnarbeiterin hatte man eine Stelle als Rechtsanwaltsgehilfin auserkoren. Sie, bald 50 und psychisch unter Mehrgewicht leidend, musste sich fortan von jungen Bürofachkräften kujonieren lassen. Früh am Abend fiel sie in einen tiefen, freudlosen Schlaf. Sie nahm weiter an Gewicht zu und verlor ihr ehedem so sonniges Gemüt.

Frauen dürfen seit vielen Generationen die Freuden schlecht bezahlter Lohnarbeit mit zusätzlichem Aufwand verquicken: Kindesaufzucht, Care-Arbeit, Pflege, "Hausfrauisierung" (Nancy Fraser). Ich entgalt meiner Mutter die unbezahlte Mehrarbeit nicht gerade am 1. Mai. Aber spätestens zum Muttertag beglückte ich sie, die Nichtraucherin war, mit einem handgekneteten Aschenbecher. Dazu sagte ich ihr ein Gedicht auf. Ihr Lohn: Ich sprach zu ihr in Reimen. (Ronald Pohl, 3.5.2023)