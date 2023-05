Wer nicht Tag für Tag auf ein Auto als Transportmittel angewiesen ist, wird sich vielleicht früher oder später die Frage stellen, ob er wirklich einen privaten Pkw braucht, der rund um die Uhr vor der eigenen Haustür steht und auch bei Nicht-Nutzung laufende Kosten verursacht. Schließlich gibt es inzwischen zahlreiche weitaus nachhaltigere Optionen, um auch an Orte zu gelangen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer oder umständlich erreicht werden können. Vor allem im urbanen Raum ist Carsharing durch diverse Anbieter längst gang und gäbe. Beispielsweise ist "Car2Go" inzwischen in vielen großen Städten Europas und weltweit präsent und bietet ein unkompliziertes Konzept: Man registriert sich und kann ein zur Verfügung stehendes Auto gegen Gebühr wirklich nur dann nutzen, wenn man es gerade benötigt – und auch mehr oder weniger an Ort und Stelle stehen lassen, wenn man es nicht mehr braucht. Abseits des kommerziellen Carsharings gibt es auch immer mehr Menschen, die sich privates Carpooling organisieren – wie etwa eine Gruppe von Salzburgern, die exemplarisch vorführen, wie sich sieben Menschen, gut organisiert mittels Onlinekalender und Schlüsselkasten, im Alltag ein Auto teilen können.

Nutzt ihr Carsharing-Angebote – und in welchen Situationen? Habt ihr Erfahrungen mit privatem Carpooling? Was sind eure Beweggründe dafür? Oder warum ist für euch ein eigenes Auto nach wie vor alternativlos? Diskutiert mit!

