Das Spin-off "The Voice Rap" läuft parallel zu "The Voice of Germany" im zweiten Halbjahr 2023 auf ProSieben und auf Joyn. Foto: Sat.1/ProSieben/André Kowalski

Unterföhring – Die Castingshow "The Voice of Germany" bekommt einen neuen Ableger. Die Sendung soll "The Voice Rap" heißen und im zweiten Halbjahr 2023 auf ProSieben und auf Joyn laufen, wie die Senderfamilie am Dienstag bekannt gab. Das Spin-off soll parallel zu "The Voice of Germany" im Programm laufen.

"Zwei erfahrene Rap-Coaches stellen in den Blind Auditions von "The Voice Rap" ihre eigenen Teams zusammen. Das Rap-Talent, das am meisten überzeugt, zieht schließlich mit seinem Coach ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein." Er oder sie kann also den Showklassiker gewinnen. (APA, dpa, 2.5.2023)